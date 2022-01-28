حصاد الأسبوع الماضى لمجلس الوزراء (إنفوجراف)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 22 حتى 28 يناير 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.



وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة بأن يكون يوم الخميس 27 يناير 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، بدلاً من يوم الثلاثاء 25 يناير 2022، بمناسبة عيد ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة، بالإضافة إلى الموافقة على مشروعي قانونين، الأول خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 فيشأن سلامة السفن، والثاني خاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، فضلاً عن الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.

تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975

ونص مشروع القانون في جزء منه على أن تنفذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائي، وكذلك الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق تحت مسمى "صندوق هيئة قناة السويس"، بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية.



وتضمنت القرارات، الموافقة على مشروع قرار بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير، ونص المشروع على أن يعاد تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين، كما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق تمويل "مترو الإسكندرية" بين جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 250 مليون يورو، الموافقة على قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصرف دعم في حدود المعتمدوالمتاح لمشروع جامعة مصر للمعلوماتية، في العام المالي 2021 /2022.

سد عجز المصروفات التشغيلية

جاء ذلك لسد عجز المصروفات التشغيلية واستكمال التجهيزات للعام الأكاديمي 2021 /2022، بجانب الموافقة على قيام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالتعاقد مع الشركة الدولية للمقاولات والتوريدات العمومية، لتنفيذ مشروع إدارة وتشغيل المركز التجارى بمحطة الركاب السياحية بجميع ملحقاته بميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى الموافقة على تمديد العقد المبرم بين محافظة الإسكندرية وشركة "نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة"، لتقديم الخدمات المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس 2022.