ضحية الشهامة.. إصابة شاب بـ 37 غرزة تدخل لفض مشاجرة اعتداء على سيدة (فيديو )

واقعة مأساوية شهدتها منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، بعدما أقدم شقيقان على تشويه وجه شاب بسلاح أبيض ولاذا بالفرار.

كانت البداية عندما كان يمر شاب يدعى "إيهاب"بإحدى شوارع حدائق القبة وأثناء مروره شاهد 2 شباب يعتديان على سيدة ونجلها بالضرب والسب فقرر أن يتدخل لفض المشاجرة ومعاتبة الشبان على فعلتهم، ليتفاجئ "إيهاب" بهجوم الشبان عليه وضربه بسلاح أبيض في وجهه وإصابته بحوالي 37 غرزة.

التقت "الدستور" مع المجني عليه في بث مباشر وتحدث عن تفاصيل الواقعة.

ضحية الشهامة: كان هدفي خير

قال "إيهاب المغربي" إنه شاهد شبان يعتديان على سيدة ونجلها وهو في عمله حيث إنه يعمل طيار دليفري، ليقرر أن يدخل لفض المشاجرة لكنه تفاجئ أنه أصبح طرف في المشاجرة وبدأ الشقيقان بضربه وسبه بكل عنف ومن ثم بداء أهالي المنطقة بالتجمع لفض المشاجرة ليخرج شخص سلاح أبيض و يضربه في وجه ويفر هارباً.

ضحية الشهامة: عاوز حقي علشان اعرف ارجع لشغلي

وأوضح أنه أتجه إلي المستشفي لتلقي العلاج وتم تحرير محضر بالواقعة مطالباً بسرعة القبض علي المتهمين، وذكر أنه يعمل ليأتي بمصروفات دراسته الجامعية، لكن بعد تشويه وجهه بـ37 غرزة لا يستطيع العمل أو الذهاب الجامعة.

تحرير محضر بالواقعة

وتلقى قسم شرطة حدائق القبة، إشارة من المستشفى العام، باستقبال "إيهاب المغربي"، 22 سنة، مصابًا بجروح غائرة في الوجه، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "أ.ا"، وشقيقه "م.ا"، وبإجراء التحريات تبين تصادف مرور الضحية بدراجته البخارية بالشارع محل الواقعة فشاهد المتهمان يعتديان على شاب بصحبته والدته، فتدخل لمعاتبة الجناة فقاما بتمزيق وجهه بسلاح أبيض وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.