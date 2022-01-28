الجمعة 28 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

أبو عايشة: استهداف «القومي للانتاج الزراعي» استصلاح 2 مليون فدان نقلة اقتصادية

النائب عبده أبوعايشه
النائب عبده أبوعايشه

قال النائب عبده أبو عايشة، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ ، إن إطلاق مصر للآلاف من المشاريع القومية العملاقة، وبالأخص في قطاع الزراعة، تستهدف تعزيز مكانة مصر في هذا المجال، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي لتلبية متطلبات أكثر من 100 مليون مصري.


ولفت «أبو عايشة»، إلى الاجتماع الأخير للرئيس السيسي لمتابعة تنفيذ المشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر" ضمن نطاق الشروع العملاق الدلتا الجديدة، والذي يستهدف استصلاح أكثر من 2 مليون فدان، قائلا إنه مشروع للمستقبل إذ يعد إضافة ضخمة للمشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء.


وتابع: «كما يعزز من استراتيجية الدولة المصرية، لزيادة نسبة رقعة الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، ويعمل على توفير آلاف من فرص العمل في مجالات عدة مرتبطة بالمشروع»، مضيفًا أن المشروع القومي للإنتاج الزراعي في مصر، يتضمن العديد من مكونات البنية الأساسية من طرق ومحاور وآبار مياه، وكذلك محطات معالجة المياه وشبكة تغذية الكهرباء، فضلاً عن منظومة التصنيع الزراعي بالمشروع، وبما تتضمنه من صوامع ومبرادات ومعامل تحاليل ومحطات للفرز وغيرها.


وأكد عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن المشروع عملاق ويفتح آفاق هائلة للعمل، كما أن إنجاز واستهداف استصلاح كل هذه المساحة من الأراضي الزراعية الجديدة، يفتح أبواب الخير على مصر، مشيرًا إلى أن المشروع القومي للانتاج الزراعي في مصر، نقلة اقتصادية وزراعية ضخمة لم ينفذ مثلها في البلاد منذ عقود مضت.

الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات الجوية قطاع الزراعة الإكتفاء الذاتي الأمن الغذائي معالجة المياه قائد القوات الجوية المشاريع القومية

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