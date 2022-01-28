الجمعة 28 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«برودة شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس السبت

الطقس
الطقس

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، السبت، نهارًا طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومعتدل على جنوب الصعيد.

كما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وسقوط أمطارا خفيفة بنسبة حدوث 40% على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيها من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 15 08
الإسكندرية 15 10
وادي النطرون 16 08
طنطا 16 08
شبين الكوم 16 08
دمنهور 16 08
بلطيم 15 08
مطروح 14 08
السلوم 15 08
سيوة 17 03
بورسعيد 15 08
دمياط 15 08
الزقازيق 16 08
المنصورة 16 08
الإسماعيلية 16 08
السويس 15 08
العريش 15 08
رفح 15 08
رأس سدر 17 08
نخل 15 01
نويبع 18 11
طابا 16 10
كاترين 06 03-
الطور 18 10
شرم الشيخ 21 13
الغردقة 20 13
مرسى علم 19 10
الفيوم 16 04
بني سويف 16 04
المنيا 16 04
أسيوط 16 05
سوهاج 16 05
قنا 17 06
الأقصر 18 07
أسوان 19 08
إدفو 19 07
أبوسمبل 18 07
الوادي الجديد 18 05
شلاتين 17 10
أبورماد 18 10
حلايب 18 11
رأس حدربة 17 1

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