الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير أمريكي يبرز حفاوة استقبال الرئيس السيسي في الإمارات

الرئيس السيسي في
الرئيس السيسي في الإمارات

سلطت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الضوء على الحفاوة الشديدة التي ظهرت في استقبال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته لدولة الإمارات هذا الأسبوع.

وبينت أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا العديد من الصور ومقاطع الفيديو من زيارة الرئيس السيسي، واستقباله بالعاصمة الإماراتية، أبوظبي، ملقين الضوء على الحفاوة الكبيرة في هذا الاستقبال.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى المباحثات التي أجراها الرئيس السيسي، مع الشيخ محمد بن زايد، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، إضافة إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، موضحة أن المباحثات تضمنت تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأشقاء لدفع آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.

وأوضحت الشبكة، نقلا عن ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، أن الشيخ محمد بن زايد، ثمَّن خلال المباحثات الرباعية، موقف مصر تجاه الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الإمارات مؤخرًا واستهدفت مواقع ومنشآت مدنية، مشيدا بالخطوات المتسارعة التي تخطوها القاهرة في تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية والنوعية لصناعة مستقبل مستدام ومزدهر لأجيالها المقبلة. 

وأشارت الشبكة إلى إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه الميليشيات الإرهابية لاستهداف أمن دولة الإمارات وسلامتها واستقرارها، لافتة إلى أن الرئيس السيسي، أكد دعم بلاده لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها، في إطار الارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات. 

سي ان ان لرئيس عبدالفتاح السيسي الإمارات الرئيس السيسي الرئيس السيسي في الإمارات الإمارات العربية المتحدة

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وائل لطفي

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