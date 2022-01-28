الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مسجل خطر حاول ترويج استروكس في البساتين

حبس
حبس

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس مسجل خطر لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وذلك في اتهامه بحيازة مخدر الاستروكس وسلاح ناري، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وبحوزتـه (فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار - كمية من مخدر الاستروكس- هاتف محمول- مبلغ مالي).

و بمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

مباحث القاهرة مديرية امن القاهرة نيابة البساتين الجزئية حبس مسجل خطر حيازة مخدر الاستروكس ضباط مباحث القاهرة

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