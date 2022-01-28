الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالأسماء.. إصابة 3 مهندسين في انقلاب سيارة على «الصحراوي الشرقي» بالمنيا

اسعاف
اسعاف

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوى جنوب المنيا، اليوم الجمعة، حادث انقلاب سيارة مما أسفر عن إصابة 3 مهندسين.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد بالقرب من مدخل ملوي ب 10 كيلومترات، إثر انفجار الإطار الأمامي الأيمن.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 3 مهندسين وهم محمد سعيد 29 سنة مقيم بالشرقية ومحمد أحمد 30 سنة مقيم القليوبية، وحسام عامر  27 سنة مهندس مقيم بالمنيا .

ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة.

الطرق الصحراوي الشرقي مركز ملوي جنوب المنيا الأجهزة الأمنية بالمنيا

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