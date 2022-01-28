استعجال التحريات فى محاولة راكب تهريب 525 قرص ترامادول بمطار القاهرة

فتحت نيابة النزهة تحقيقات موسعة، مع راكب حاول تهريب 525 قرص ترامادول مخدر، وكمية متنوعة من المواد المخدرة بمطار القاهرة الدولي، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي.

وكان رجال الجمارك بالإدارة الأولى، بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد على، مدير الجمرك، قد تمكنوا من ضبط محاولة تهريب كمية من أقراص الترامادول المخدرة، بحوزة راكب قادم من اليونان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

- تفاصيل الواقعة

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أثينا على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 847، اشتبه نجاح لطفي رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر في راكب مصري أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، ويحمل 3 حقائب كبيرة وحقيبة صغيرة و4 كراتين وكيسا بلاستيكيا، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أى أشياء يجب الإفصاح عنها أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي، وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خالد عبد الرحمن مأمور الفحص فتلاحظ وجود كثافات متماثلة وتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على الدكتور حسين هيكل، نائب مدير الإدارة، قرر تكليف وائل عيد، مأمور الجمرك، وسامح زاهر، مشرف الصالة، بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود "525 قرصا من أقراص الترامادول المخدر، وكيس به عدد من السجائر المخلوطة بالمواد المخدرة بوزن 18 جراما مخبأة داخل حقائبه، وعدد من لفافات السجائر داخل الجاكت الذي يرتديه".

وقرر أحمد على، مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 21 لسنة 2022، بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.