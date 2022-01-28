الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد الشامى يبدأ تصوير مشاهده فى مسلسل «الرواية»

أحمد الشامي
أحمد الشامي

بدأ الفنان أحمد الشامي تصوير مشاهده في مسلسل الرواية، والذي تعاقد عليه مؤخرا، ويجمعه بعدد كبير من النجوم، أبرزهم: أحمد فهمي، محمود عبدالمغني، أيتن عامر، شيري عادل، ثراء جبيل، عايدة رياض.

ومسلسل "الرواية" يتكون من 10 حلقات، وهو  من إخراج أمير شوقي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة القادمة عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

من ناحية أخرى، يواصل الفنان أحمد الشامي تصوير مشاهده في مسلسل «دايما عامر»، والذي يخوض بطولته النجم مصطفى شعبان، ويخرجه المخرج مجدي الهواري، ومن المقرر عرضه ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان المقبل 2022.

وتدور قصة المسلسل حول مشاكل التعليم في مصر خلال الفترة الأخيرة، وهو من بطولة مصطفى شعبان والفنانة لبلبة وميرنا نورالدين وعمرو عبدالجليل وصلاح عبدالله ومحمد ثروت وكريم عفيفي وأحمد الشامي وسما إبراهيم ولمى كتكت.

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