الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة مركبات التوك توك بالمنوفية

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

قررت نيابة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة مركبات التوك توك في محافظة المنوفية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة مركبات التوك توك في محافظة المنوفية ، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات وتحريات الأمن العام قيام شخصين، لهم معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات مركبات "توك توك " بأسلوب توصيل الأسلاك. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بمنزل أحدهما، وبحوزتهما "فرد محلي ، طلقتين لذات العيار، سلاح أبيض "مطواة". كما ضبط داخل المنزل مركبتين "توك توك " مُبلغ بسرقتهما بدائرتي مركز شرطة تلا بالمنوفية وقسم شرطة قليوب بالقليوبية.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 10 وقائع بدوائر مراكز شرطة “الشهداء، بركة السبع، أشمون، بلقاس بالدقهلية، طنطا بالغربية " قسمي شرطة "أول شبرا الخيمة، قليوب" بالقليوبية. وأضافوا بتصرفهما فـى المسروقات بالبيع لعملائهما 3 عاطلين محددين، مقيمين بدائرة مركز شبراخيت بالبحيرة، بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة تم استهدافهم وضبطهم، كما أرشدوا عن 8 مركبات "توك توك" بمخزنين خاصين بإثنين منهم كائنين بدائرة مركز شبراخيت، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

المباحث الجنائية محافظة المنوفية ضبط تشكيل عصابي تشكيل عصابي شرطة قليوب

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