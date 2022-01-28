العراق: الرحلات المباشرة مستمرة ولم تتأثر بالقصف الصاروخى لمطار بغداد

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الجمعة، أن رحلات المسافرين المباشرة مستمرة.

وأشارت الخطوط الجوية العراقية، في بيان، إلى تضرر إحدى الطائرات الخارجة عن الخدمة جراء استهداف مطار بغداد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأفاد بيان لإعلام وزارة النقل العراقية، بأن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تؤكد أن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي، فجر اليوم الجمعة، أدى الى تضرر إحدى طائرات الشركة الخارجة عن الخدمة الجاثمة في محيط المطار.

وللمرة الثانية، خلال شهر، تعرضت قاعدة فيكتوريا الأمريكية، في مطار العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة.

وتعرضت قاعدة فيكتوريا لهجوم بطائرة مسيرة، وتمكن نظام الدفاع "سيرام" من إسقاط المسيرة قبل استهدافها القاعدة في مطار بغداد، وفقا ما أوردته وكالة الأنباء العراقية.

وسقطت الصواريخ التي استهدفت مطار بغداد قرب المدرج والجانب المدني من المدرج.

وأكدت مصادر أمنية عراقية سقوط ما لا يقل 6 صواريخ في مطار بغداد الدولي.

وفى 5 يناير الجاري، أكدت مصادر أمنية وعسكرية عراقية، أن صاروخ كاتيوشا أصاب قاعدة عسكرية عراقية تستضيف قوات أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي.