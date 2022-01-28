مصادرة 33 شيشة وتحرير 19 محضر إشغالات في شرق وغرب أسيوط

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات من حرم الطرق لتحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتذليل المعوقات والمشاكل التي قد تقف أمامهم.

ووجه محافظ أسيوط بتكثيف الحملات المفاجئة على المقاهي والكافيتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والتعامل بكل حزم مع المخالفين لقرارات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد التي اقرتها الدولة والتي من بينها منع تقديم الشيشة في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الدولة.

وفي هذا السياق، نفذت كل من الوحدة المحلية لحي غرب والوحدة المحلية لحي شرق مدينة أسيوط بحملات مفاجئة لرفع الإشغالات من الشوارع والمرور على المقاهي والكافيتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتحرير محاضر ضد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال محمد بشير رئيس حي غرب إنه تم شن حملة استهدفت منطقة المعلمين وبعض مناطق حي غرب بمشاركة أحمد ثابت نائب رئيس الحي وقسمي الإشغالات والمرافق وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر مرافق وتم رفع الإشغالات من أمام المحلات والطرق لفرض الانضباط وتسهيل الحركة على المواطنين كما تم أيضا ضبط مصادرة عدد 18 شيشة بما يخالف تعليمات رئاسة مجلس الوزراء من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة.



من جهته أوضح أيمن محروس رئيس حي شرق إنه تم شن حملة على استهدفت مناطق شركة فريال وتقسيم الحقوقيين وشارع رياض وتم رفع كافة الإشغالات من الشوارع والحواجز الحديدة والاسمنتية التي تعوق الحركة كما تم رفع إشغالات المحلات والتنبيه عليهم بالالتزام بحدود محلاتهم وتوجيه الباعة الجائلين للأسواق الحضارية المخصصة لهم وتم تحرير 7 محاضر فضلا عن ضبط ومصادرة 15 شيشة من بعض الكافيتيريات والمقاهي بالمخالفة للإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن مؤكدًا شن الحملات التفتيشية الدورية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



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