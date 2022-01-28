الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«من نصباية حجز الفنادق والتذاكر».. ضبط اثنين كونا شبكة لغسيل 50 مليون جنيه

أموال
أموال

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال إثنين من العناصر الإجرامية لأحدهما معلومات جنائية،"محبوسين حالياً على ذمة إحدى القضايا الخاصة بنشاطهما الإجرامي"، مقيمين في الجيزة لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال تأسيس موقع إلكتروني والتواصل من خلاله مع العديد من المواطنين وبعض الأشخاص الذين يحملون جنسية إحدى الدول وإيهامهم بتقديم تخفيضات كبيرة فى مجال السفر والسياحة وحجز الفنادق وتذاكر الطيران "خلافاً للحقيقة"

 و أوضحت التحريات، أن المتهمين تمكنا بموجب ذلك من استدراج الضحايا والحصول منهم على أرقام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أرصدة حسابتهم البنكية  مما مكنهم من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق إيداع جزء من المبالغ المالية بحسابات خاصة بهم ببعض البنوك ، وتأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروع حية، وقدرت هذه الممتلكات بمبلغ 50 مليون جنيه، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

محبوسين بطاقات الدفع موقع الكترونى الإجراءات القانونية استيلاء على أموال الاستيلاء على أموال اجهزة الامن النصب والاحتيال العناصر الإجرامية

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وائل لطفي

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