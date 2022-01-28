الجمعة 28 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بولندا تُسجل 263 وفاة و57 ألفًا و659 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بولندا
بولندا

سجلت بولندا 57 ألفا و659 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، بالإضافة إلى 263 وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة.

يشار إلى أن حصيلة الساعات الأربع والعشرين الماضية هي الأعلى التي تسجلها بولندا، وتم تسجيل أعلى حصيلة وفيات يوم 8 أبريل 2021 بواقع 956 وفاة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 4 ملايين و695 ألفا و435 إصابة، والوفيات إلى 104 آلاف و636 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 51 مليونا و119 ألفا و917 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن. وبلغت نسبة من تلقوا تلقيحا كاملا 57.05% من السكان.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، ارتفعت إلى 366 مليونا و249 ألفا و339 حالة.

كورونا كوفيد اللقاح الصحة بولندا

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وائل لطفي

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