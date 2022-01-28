30 وفاة و8183 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى باكستان

ذكر المركز الوطني للقيادة والعمليات في باكستان أنه تم تسجيل 8183 في البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو أعلى ارتفاع في يوم واحد منذ تفشي الجائحة في فبراير 2020.

وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية، اليوم، أن معدل النتائج الإيجابية بلغ 92ر11%، وبذلك تقفز حصيلة الإصابات في البلاد إلى مليون و402 ألف و70 حالة.

وسجلت البلاد أيضا 30 حالة وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و192 حالة، وارتفع عدد مرضى الحالات الحرجة إلى 1353 حالة.

وأجرت باكستان 24 مليونا و822 ألفا و901 اختبار حتى الآن لتشخيص الفيروس،

وتعافى مليون و274 ألفا و657 شخصا، من بينهم 17864، في الساعات الـ24

الماضية.

كانت السلطات الصحية في باكستان قد ذكرت أواخر الشهر الماضي أنها تتأهب لموجة خامسة محتملة من وباء كورونا، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بـ"أوميكرون".

وفي سياق متصل، أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 366 مليونا و249 ألفا و339 حالة.

وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و637 ألفا و611 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 73.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 40.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 24.7 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ878 ألفا و421 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ625 ألفا و390 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 492 ألفا و327 وفاة.