الليلة.. انطلاق أولى حلقات برنامج أحمد فهمي «أحلى الكلام» على «الحياة»

تنطلق مساء اليوم الجمعة، أولى حلقات البرنامج الترفيهي "أحلى الكلام" والذي يقدمه المطرب والفنان أحمد فهمي على شاشة قناة "الحياة" في تمام الساعة العاشرة مساء.

ومن المقرر أن يحل النجم أشرف عبد الباقي ضيفا على أولى حلقات برنامج "أحلى الكلام" حيث تعرض حلقته على جزئين اليوم وغدا، ويتحدث خلال الحلقة عن كواليس آخر اعماله الفنية مسلسل “أنا وهي" والذي خاض بطلوته برفقة الفنان أحمد حاتم والفنانة هنا الزاهد، كما تتضمن الحلقة فقرات غنائية و عدد من الألعاب الترفيهية خلال الحلقة.

ومن المفترض أن تحل الأسبوع المقبل النجمة اللبنانية نيكول سابا ضيقة على البرنامج، وتتحدث خلال الحلقة عن عن العديد من كواليس أعمالها الفنية وعودتها للتمثيل من جديد من خلال مشاركتها في المسلسل الدرامي "نقل عام" والذي يخوض بطولته النجم محمود حميدة وكوكبة كبيرة من نجوم الفن.

وقال الفنان أحمد فهمي، في بيان صحفي سابق له، إن البرنامج يحتوي على عدد من الفقرات التي تتسم بالمرح فسيكون هناك ألعاب ذهنية، بالإضافة لفقرات الموسيقى والغناء.

وطرح الفنان مؤخرًا، الإعلان التشويقي للبرنامج، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وظهر في الإعلان وهو يتحدث عن مواهبه بداية من العزف على آلة الكمان ثم الغناء والتمثيل مرورا إلى تقديم البرامج.