حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الجمعة 28 يناير 2022

قدم موقع timesofindia حظك اليوم في الأبراج الفلكية لجميع الأبراج على النحو التالي:

برج الحمل

يمكنك مساعدة المحتاجين هذا اليوم، ومن المحتمل أن تحلل نفسك وتتقبل الأخطاء في حياتك الشخصية، ومن المرجح أن يتحسن إيمانك بعلاقتك مع الزوج، مما قد يعزز الثقة في العلاقة مع الزوج.

برج الثور

اليوم، قد تشعر بصحة جيدة، وقد يتم حل المشكلات الصحية القديمة، من المحتمل أن تربح بعض الدعاوى القضائية، ولديك سيطرة كاملة على خصومك وخصومك في العمل.

برج الجوزاء

قد تتمكن من تسوية النزاعات في العمل والحياة الاجتماعية، فيمكن للطلاب التخطيط للتعليم في الخارج، قد يضع المواطنون الأصليون الذين يعملون في وظيفة بعض الخطط للدراسات العليا من أجل الحصول على وظيفة جيدة.

برج السرطان

تشعر بخيبة أمل في العمل، ولا يمكنك الاستمتاع بحياتك في أي لحظة، وقد تواجه بعض الخسائر في شؤون الممتلكات، وينصح بتأجيل الاستثمارات لفترة وإلا فقد تتعرض لخسائر، لذا يُنصح أيضًا بالعناية بصحة والديك.

برج الأسد

من المحتمل أن تكون لديك قوة داخلية، وقد تكون قادرًا على اتخاذ بعض القرارات الصعبة في العمل، وتكون مشغولًا في اللقاءات الاجتماعية، والتي قد توسع شبكتك.

برج العذراء

قد تكون مشغولاً بالعائلة، و تنفق المال في شراء بعض القطع الأثرية والأشياء الإبداعية لتجديد منزلك، و تخطط للذهاب في رحلات قصيرة .

برج الميزان

قد تكون قادرًا على وضع خطط جيدة وربما تنفيذها بكفاءة، فمن المحتمل أن ترتكب بعض الأخطاء، خصومك وخصومك تحت السيطرة الآن.

برج العقرب

قد تظهر مشكلاتك الصحية القديمة مرة أخرى، قد يجعلك القلق والأرق تشعر بالضيق، من المحتمل أن تصبح غير مركّز تجاه أهدافك الفترة المقبلة، وقد تضيع وقتك الثمين في القيام بمهام لا قيمة لها.

برج القوس

يمكنك بسهولة العثور على الموارد، والتي قد تكون مهمة لإكمال المشروع، من المرجح أن تزداد مصادر دخلك، وقد يتم تحويل خسائرك إلى أرباح، مما قد يعزز صحتك المالية.

برج الجدي

ستتوقع بعض الطلبات الكبيرة من العملاء في الخارج، مما سيزيد سيولة عملك، من المحتمل أن تقابل شخصًا مؤثرًا قد يساعدك على تنمية عملك، وتتوقع بعض الترقيات بسبب العمل الجاد.

برج الدلو

من المحتمل أن تكون سعيدًا وهادئًا، وقد تكون هناك بعض الفرص للسفر إلى الخارج.

برج الحوت

تشعر اليوم بالملل، وقد تعاني أيضًا من بعض المشكلات الصحية التي قد تؤثر على يومك في العمل اليوم.