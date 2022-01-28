الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تنظر في تقليص فترة العزل الذاتي للمخالطين لمصابي أوميكرون لأسبوع

اليابان
اليابان

تنظر الحكومة اليابانية في تخفيض فترة العزل الذاتي للأشخاص المخالطين للحالات التي تأكد إصابتها بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


ونقل تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة عن رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو قوله "إن الحكومة تحاول تقليص فترة العزل من المدة الحالية 10 أيام إلى 7 أو 8 أيام".


وترغب الحكومة اليابانية في التأكد من أنه يمكن مواصلة الأنشطة الاجتماعية وسط الارتفاع الأخير في الإصابات بالفيروس.. ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارا بهذا الشأن في وقت لاحق اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن حصيلة الإصابة اليومية بفيروس كورونا في اليابان اقتربت أمس الخميس من الـ80 ألف إصابة، في حصيلة قياسية يتم تسجيلها لليوم الثالث على التوالي.

وقد  أعلنت سلطات الصحة اليابانية أن نحو 20% من المؤهلين قد حصلوا على الجرعة المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد.

وألقى مسئولو وزارة الصحة باللوم في النسبة المنخفضة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" الأربعاء - على إعدادات المحليات المتأخرة، من حيث عدم حصول بعض الأشخاص على تذاكر التطعيم بعد، كذلك عدم تسجيل المؤسسات الطبية للعديد من الأشخاص بعد الذين ربما قد تلقوا بالفعل الجرعات المعززة.

وتخطط اليابان منح الجرعات المعززة لنحو 14.7 مليون شخص بنهاية شهر يناير الجاري، من بينهم نحو 5.76 مليون عامل في مجال الرعاية الصحية، ونحو 6.5 مليون شخص من كبار السن، ونحو 2.44 مليون آخرين معرضين للخطر ممن هم تحت سن الـ 64 عامًا، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالمتحور "أوميكرون".

وتتجه اليابان نحو الإخفاق في تحقيق هدف إعطاء جرعات معززة من لقاحات كورونا لما يقرب من 15 مليون شخص هذا الشهر، وذلك بعد التفشي السريع للمتحور أوميكرون الذي بث الفوضى في خطط التطعيم الأولية.

الحكومة اليابانية كوفيد كورونا المستجد أوميكرون الإذاعة اليابانية

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وائل لطفي

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