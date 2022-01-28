وزير التنمية المحلية يتابع جهود تشغيل وصيانة المجازر الحكومية بالمحافظات

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع وفد من شركة " كير للمقاولات والصيانة " بمقر الوزارة بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة، وتم خلال اللقاء متابعة التنسيق الجاري بين الجانبين فيما يخص عرض الشركة لإدارة وتشغيل المجازر الحكومية التي يتم تطويرها ورفع كفاءتها، بمختلف محافظات الجمهورية في إطار المشروع القومي لتطوير المجازر.

وفى بداية اللقاء أكد وزير التنمية المحلية، على الاهتمام الذى يوليه السيد رئيس الجمهورية بملف صحة المواطنين ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات بما يساهم في توفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة، وإخراج المجازر من الكتل السكانية للحفاظ على البيئة.

- رغبة وجدية من الحكومة لتعزيز وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني

وأشار الوزير إلى رغبة وجدية الحكومة في تعزيز وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وترحيبها بجميع الشركات الجادة الراغبة في الشراكة مع الحكومة في العديد من المجالات والملفات التي تهم المواطنين ، مشيراً إلى أنه من بين الملفات التي تهتم وزارة التنمية المحلية بالتعاون فيها مع القطاع الخاص والشركات الوطنية هي منظومة المخلفات الصلبة الجديدة والمجازر الحكومية المطورة لحسن إدارة تلك المشروعات بصورة جيدة تحافظ على أي استثمارات تضخها الدولة في هذه القطاعات.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية والتي تشرف الوزارة على تنفيذه، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان لتطوير ورفع كفاءة 150 مجزر حكومي بالمرحلة الأولى، وأوضح "شعراوي" أن هناك حوالى 4 مجزرا فى 22 محافظة، والتي تمثل الأعلى فى معدلات الذبيح بلغت نسب التنفيذ فيها من 85 % إلى 100 % وخلال شهر فبراير القادم سيتم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتوريد المعدات والآلات الجديدة للمجازر.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم الانتهاء من 2 مجزر هي ( لقانة بمحافظة البحيرة ، مجزر رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر ) ، كما بلغت نسب التنفيذ 100% بعدد 29 مجزرا، وجارى تركيب المعدات الكهروميكانيكال، كما تراوحت نسب التنفيذ من 85% الى 90% في 3 مجازر وهى ( دسوق بمحافظة كفر الشيخ -جنزور بمحافظة المنوفية - فاقوس بمحافظة الشرقية) هذا بالإضافة إلى إنشاء مجزرين ( حكومي واستثماري ) ومحجر صحى وكوكر تدوير مخلفات حيوانية بمحافظة دمياط حيث بلغت نسبة التنفيذ 85% وجارى البدء فى الأعمال الكهروميكانيكال .

وأكد "شعراوي" على أهمية وجود تصور لدى الشركة للتعاون مع الجزارين والعمالة والأطباء البيطريين في إطار المنظومة الجديدة لعملية تشغيل وإدارة المجازر التي ستقوم بها الشركة في إطار مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر بمحافظات الجمهورية.

كما شهد الاجتماع استعراض بعض المقترحات الخاصة بطريقة التعاون بين الوزارة والشركة في أعمال إدارة و تشغيل وصيانة المجازر تمهيداً لتوقيع عقود التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة وكذا مقترحات التعاون فيما يخص وحدات تدوير المخلفات ( الكوكر) في إطار تلك المنظومة وزيادة القيمة المضافة للمشروع والاستفادة من كافة المنتجات خاصة الجلود والمخلفات الخاصة بنواتج الذبح بصورة اقتصادية مناسبة وتطبيق كافة الاشتراطات والمواصفات المطلوبة لوزارة البيئة وهيئة سلامة الغذاء لضمان تحقيق التكامل بين كافة أجهزة المعنية بالمنظومة.

ومن جانبهم رحب وفد شركة " كير المقاولات والصيانة " بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات في المشروع القومى لتطوير المجازر الحكومية بما يحقق توجيهات القيادة السياسية واستراتيجية الحكومة في هذا الملف المهم وبما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين .