حبس متهمين اثنين ضبط بحوزتهما 180 طربة «حشيش» فى العامرية

أمرت النيابة العامة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، بحبس عاطلين، ضبط بحوزتهما 180 طربة من مخدر “الحشيش”، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال المواد المخدرة إلى المعمل الكيمائي لتحليلها.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، نشاط اثنين من العناصر الإجرامية، مقيمان بمحافظة القاهرة، تخصصا في الاتجار بمخدر “الحشيش” وترويجه على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما 180 طربة من مخدر “الحشيش” وزنت 18 كيلوجرام، مبلغ مالي، هاتفي محمول.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.