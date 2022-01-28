الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أزياء وطقوس غريبة في حفل زفاف الأميرة فضيلة ابنة سلطان بروناي

زواج الأميرة فضيلة
زواج الأميرة فضيلة

تزوجت الأميرة فضيلة لوبول ابنة سلطان بروناي، من شريكها عبد الله نبيل محمود الهاشمي في حفل فخم استمر 10 أيام في بروناي.

الأميرة فضيلة 36 سنة هي واحدة من أبناء سلطان بروناي الـ 12، له سبع بنات وخمسة أولا، توفي ابن واحد الأمير عظيم في عام 2020 عن عمر يناهز 38 عامًا، وصفته وسائل الإعلام في بروناي بأنه "أجنبي وسيم".

تعيش الأميرة في الغالب بعيدًا عن أعين الجمهور، لكنها قائدة فريق كرة الشبكة في بروناي وتخرجت من جامعة كينجستون بلندن، إنجلترا وحصلت على شهادة في الدراسات الدولية في عام 2008، حصلت لاحقًا على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من Hult International Business المدرسة.

بدأ الاحتفال الذي استمر 10 أيام في 16 يناير، عندما بارك سلطان بروناي الزوجين في 20 يناير، أقيم حفل ديني في مسجد عمر علي سيف الدين في بندر سيري بيغاوان، عاصمة بروناي، وأقيم حفل في القصر الملكي في بروناي يوم الأحد الماضي واستمرت الاحتفالات حتى يوم الثلاثاء.

الأميرة فضيلة هي ابنة سلطان بروناي من زوجته الثانية الحاجة مريم التي طلقها عام 2003، شقيقها الأمير ماتين ، 30 سنة ، لاعب بولو ويخدم في سلاح الجو الملكي في بروناي، لديه 2.3 مليون متابع على إنستجرام وشارك صورًا من مختلف الاحتفالات.

كتب الأمير متين “مبروك للعروسين.. أنا سعيد جدًا لكليكما. الحب الكبير لأختي الجميلة”.

في الصور التي شاركها الأمير متين في 24 يناير، ترتدي الأميرة فضيلة والهاشمي ملابس متطابقة بيضاء مزركشة، أفادت التقارير أن الأميرة فضيلة كانت ترتدي تاجًا من الماس وعقدًا من الألماس واللؤلؤ اقترضته من زوجة أبيها، ملكة بروناي، كما ارتدت الأميرة مجيدة القطع في حفل زفافها عام 2007.

 

الأميرة فضيلة بروناي محمود الهاشمي حفل زفاف ألماس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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