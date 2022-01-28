الجمعة 28 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المكسيك تسجل 49150 إصابة جديدة و495 وفاة بكورونا

كورونا فى المكسيك
كورونا فى المكسيك

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 49150 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و828446.
وقالت الوزارة إنه تم أيضا تسجيل 495 وفاة جديدة بسبب كوفيد-19، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات منذ بدء جائحة كورونا إلى
304803.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا  و ألمانيا.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

جديدة جديد وفاة كوفيد-19 وفا 50 إصابة المكسيك إصابة جديدة 150 لمكسيك اصاب كوفيد المكس بكوفيد-19

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 28-1-2022

النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات فى واقعة التحرش بالفنانة كارولين عزمى

المرور تدفع بالأوناش لرفع حطام حادث انقلاب ميكروباص بالأوسطى

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 20-1-2022

نيويورك تايمز: أمريكا انقسمت وتوجد الآن فى «منطقة خطيرة للغاية»

«الأرصاد» تكشف عن حالة طقس الجمعة: شديد البرودة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نزع سلاح المعلومات المضللة.. الحروب كثيرة!

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «3-3»

محمد هشام عبيه

بالصدفة والمواعيد.. بهجة الحياة ومخاوفها من دون ضريبة القيمة المضافة

ماجد حبته

حديد مدرّع.. وتوكتوك بديل

د هند جاد

تحيا مصر.. الدرس رقم 1 فى الدولة الجديدة

خالد عكاشة

الرئيس الإيرانى فى روسيا الكواليس والطموحات الكبيرة

صفوت البياضي

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ليس آخر متغير

مؤمن المحمدي

أحمد عقل

صور

عزاء الكاتب الراحل ياسر رزق فى الإسماعيلية

ندوة مصطفى الفقي في معرض القاهرة للكتاب 2022

شخصيات عامة ورموز الصحافة والإعلام فى جنازة الكاتب الصحفى ياسر رزق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير إسرائيلى سابق يقرّ بذنبه بمساعدة معلّمة متّهمة بالاعتداء جنسياً على قاصرات

إسرائيل: سنواصل استراتيجيتنا ضد إيران رغم محادثات فيينا

خوفًا من الزلازل المتكررة.. إسرائيل تفعل نظام إنذار جديد