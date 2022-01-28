روسيا تطالب بالانسحاب الفورى للقوات الأجنبية من سوريا

جدد ديمتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة مطالبة موسكو جميع القوات الأجنبية المنتشرة بشكل غير قانوني في سوريا بالانسحاب الفوري من هناك.

وقال بوليانسكي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نطالب بالانسحاب الفوري من سوريا لجميع القوات الأجنبية الموجودة هناك بشكل غير قانوني.. من الواضح أن الولايات المتحدة لا تتعامل مع مكافحة الإرهاب حتى على المستوى المحلي، ناهيك عن النطاق العالمي".

وشدد على أن "روسيا لن تتوقف عن مكافحة الإرهاب في سوريا بالتعاون مع سلطات البلاد".

وأضاف: "القوات السورية وبدعم من القوات الجوية الروسية تواصل البحث عن مسلحي داعش والقضاء عليهم في سوريا، وسيستمر ذلك".

وتابع: "في المناطق التي تتورط فيها الولايات المتحدة في سرقة النفط بشكل مباشر، هناك كارثة بيئية تتكشف، وفي الوقت ذاته، لا تقدم الأمم المتحدة أي تقييم لما يحدث".

من جهته، أفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا العميد البحري أوليغ جورافليف، بأن "إرهابيين تمكنوا من الفرار من سجن في منطقة الحسكة السورية التي يسيطر عليها الأكراد".

وذكر أنه "تم تسجيل 4 عمليات إرهابية في محافظتي الرقة والحسكة شمال شرقي سوريا غير الخاضعة لسيطرة دمشق، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل".

بدورها، أقرت "قوات سوريا الديمقراطية"، بأن العشرات من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي لا يزالون يتحصنون في أجزاء من سجن الصناعة في مدينة الحسكة، رغم إعلانها الأربعاء عن استعادة السيطرة عليه بالكامل.

وعلى صعيد آخر، سجلت روسيا 67 ألفًا و809 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين فى البلاد إلى 11 مليونًا و241 ألفًا و109 إصابات.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، ارتفاع تراكمي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 327 ألفًا و448 شخصًا، بعد تسجيل وفاة 681 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتابع المقر - في بيانه - أن 26 ألفا و404 أشخاص غادروا المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس؛ ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 10 ملايين و71 ألفًا و740 شخصا، وأشار البيان إلى انتشار متحور "أوميكرون" في 68 إقليما من الأقاليم الروسية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت أن الخطر الذي يمثله متحور أوميكرون لا يزال مرتفعا للغاية، مشيرة إلى أن المتحور الذي يشتمل على أربع سلالات يتمتع بميزة نمو كبيرة على متحور دلتا؛ ما يؤدى إلى انتشار سريع له في المجتمع مع مستويات أعلى من الإصابة عما سبق رؤيته خلال الفترة الماضية من وباء كورونا.