الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كورونا يحرم بطل التزلج النرويجى كروجر من المشاركة فى أولمبياد بكين

التزلج
التزلج

أعلن الاتحاد النرويجي للتزلج، عن إصابة سيمين هيجستاد كروجر، بطل العالم مرتين في التزلج الريفي، بفيروس كورونا المستجد، ليتم استبعاده من منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقرر إقامتها في العاصمة الصينية بكين.
 

وفي وقت سابق، جاءت عينة الثنائي هيدي وينج ، بطل العالم في سباق التتابع، وآن كجيرستي، إيجابية، لتصبح مشاركتهما في منافسات الأولمبياد الشتوي محل شك.
 

وقال إسبين بيرفيج مدرب الفريق النرويجي للتزلج الريفي: "أنه أمر محزن وصعب للغاية".
 

ولم تظهر أي أعراض على كروجر، الفائز بالميدالية الذهبية في سباق 30 متر و4×10 كيلو متر تتابع في بيونجتشانج في كوريا الجنوبية عام 2018، وهو الآن في الحجر الصحي.
 

ورغم ذلك، فإن كروجر لا يمكنه السفر إلى الصين لمدة 15 يوما أخرى، فيما قال أويستن أندريسن طبيب الفريق: "أنه أمر صعب، نحاول تقليل الضرر قدر الإمكان".
 

وكان من المفترض أن يشارك كروجر في سباق التزلج يوم السادس من فبراير المقبل.
 

وقد تتعرض النرويج لضربة أخرى، في حال جاءت عينة هارلاد أوستبيرج أموندسين، والذي كان يشارك كروجر غرفته إيجابية، حيث يتواجد هو الأخر في الحجر الصحي.
 

وسيكون على الرياضيين الذين جاءت عينتهم إيجابية قبل الأولمبياد الشتوي والذي ينطلق في الرابع من الشهر المقبل بفترة قصيرة، أن يقدموا أربع عينات سلبية للسماح لهم بالدخول إلى الصين.
 

كان منتخب النرويج للتزلج الريفي حريصا خلال فترة جائحة فيروس كورونا، ولم يشارك في العديد من منافسات كأس العالم في الموسم الحالي من أجل تقليل مخاطر إصابة أعضائه بكورونا.
 

وتزداد الأمور تعقيدا بالنسبة للعديد من المتزلجين الذين كانوا مختلطين بالمدرب الذي جاءت عينته إيجابية.
 

ويستعد الفريق النرويجي للسفر إلى الصين يوم 31  يناير الجاري، متأخرا عن الموعد الأصلي الذي كان مخططا له.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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