الكاتب محمد إسماعيل يوقع روايته "باب الزوار" في معرض الكتاب .. اليوم

ضمن فعاليات الدورة الثالثة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تنظم دار العين للنشر والتوزيع، في الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم الجمعة، حفل توقيع رواية "باب الزوار"، من تأليف الكاتب محمد إسماعيل، وذلك بجناح دار العين المتواجد في قاعة 1 جناح C 29.

ورواية "باب الزوار"، وهي التجربة الروائية الثانية لمؤلفها محمد إسماعيل، حيث سبق وصدرت له رواية بعنوان "ما حدث في شنجن".

تتناول رواية "باب الزوار"، للكاتب محمد إسماعيل، الآثار الاجتماعية التي تركتها العشرية السوداء في الجزائر، وظلال الرعب التي خلفتها هذه السنوات العشر التي أصابت الجزائريين خلال تسعينيات القرن العشرين، في نفوس الجزائريين، والمذابح التي تركت إرثا لا يمحي من ذاكرتهم الجماعية.

تدور أحداث رواية "باب الزوار"، حول "محسن" وهو معلم مصري يعيش في الجزائر، ترحل عنه زوجته لتقيم في مصر نهائيا، لا خوفا من جرائم جبهة الإنقاذ الإسلامية التي ارتكبتها ضد الجزائريين و وخلفت بحورا من الدم والشهداء، إلا أن زوجة محسن تطلب منه الطلاق بعدما أهان مشاعرها.

علي الجانب الآخر من الرواية نرى أسرة جزائرية عادية تتحطم حياتها، بعدما هربت الأم إلي بلجيكا، بطفلتها الصغيرة "زهرة"، تاركة ورائها ابنتيها "لمياء" و"فاطيما"، نظرا لإدمان زوجها "سي صالح" للكحوليات.

كما تلقي رواية "باب الزوار" الضوء علي قضية الأمازيغ في الجزائر، وفي القلب منها جريمة القتل الغامضة والتي راحت ضحيتها "فريال"، صديقة فاطيما وزميلتها في الجامعة.



يشار إلي أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحمل شعار هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل، وتُقام في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف ، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

كما تضم فعاليات هذا العام من معرض القاعرة الدولي للكتاب، محاور رئيسية، هي: برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب، ويحضره ناشرون من أكثر من 15 دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيا ويضم كلمات مسجلة لأكثر من 30 متحدثا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر.