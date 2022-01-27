«من البمبى للأصفر الجرىء».. إطلالات مثيرة للنجوم فى حفل «JOY AWARDS» بالرياض

يقام حاليًا حفل توزيع جوائز " JOY AWARDS " بالمملكة العربية السعودية، وذلك من أجل تكريم النجوم العرب المؤثرين في صناعة السينما ونجوم الغناء والفن بالوطن العربي والعالم، وذلك تحت رعاية تركي آل الشيخ.

وحرص النجوم على حضور حفل الختام، بإطلالات مبهرة على "الريد كاربت".

ليلي علوي.. فستان بمبي

خطفت النجمة ليلي علوي الأنظار خلال حضورها حفل ختام " JOY AWARDS"، حيث ارتدت فستان "بمبي" ونسقت معه تسريحة شعر منسدل على الكتف.

بوسي شلبي.. فستان أصفر جرىء

دائمًا ما تحرص الإعلامية بوسي شلبي حضور المهرجانات والاحتفالات الفنية، ففي حفل الختام ارتدت فستان أصفر مجسم، وصفه البعض بالجرئ.

محمد سعد.. إطلالة كلاسيكية

أطل النجم الكوميدي محمد سعد خلال حضوره حفل ختام " JOY AWARDS" الرياض، ببدله كلاسيكية، تكونت من قميص أسود وجرافت احمر، مع جاكيت بدلة "أوف وايت".

ريا أبي راشد.. فستان أميرات ديزني

كالعادة استطاعت الإعلامية المتميزة ريا أبي راشد في خطف الأنظار، خلال حفل ختام " JOY AWARDS"، حيث أطلت بفستان "بطيخي" طويل وذلك ليناسب برودة الجو، حيث نسقت معه حقيبة فضية اللون، وشعر منسدل على الاكتاف.

ويحضر الحفل كوكبة كبيرة من النجوم وأبرزهم كل من: إيمي سمير غانم، وزوجها النجم حسن الرداد، والفنانة دنيا سمير غانم، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته النجمة روجينا، والمطرب هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، والنجمة اللبنانية نانسي عجرم، والمطرب العراقي كاظم الساهر، والنجمة ليلى علوي، والنجم رامز جلال، والنجم محمد سعد، والإعلامي عمرو أديب، والنجم وليد توفيق.

بالإضافة إلى النجم كريم محمود عبد العزيز، وقصي الخولي، وراغب علامة، والتونسية لطيفة، وأحلام، وكارمن بصيبص، وروبي، والنجمة اللبنانية إليسا، والنجم محمد حماقي والنجمة السورية أصالة نصري وزوجها، وعدد كبير من النجوم من مختلف دول العالم.