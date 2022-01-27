الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«مجسمات الفواكه والأطعمة».. أحدث صيحات موضة مشاهير هوليوود (صور)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لا تتوقع ابتكارات الموضة والأزياء فمع كل حدث عالمي يبتكر المشاهير أزياءًا جديدة للفت الانتباه.  

فقد قرر بعض مشاهير هوليوود ارتداء ملابس على شكل طعام، ملابس بالحجم الطبيعي مستوحاة من الطعام يبدو أن مشاهير هوليوود يحبونها 

نعرض لكم في السطور التالية أبرز إطلالات المشاهير الغريبة بمجسمات الفواكه والأطعمة.

بعض الملابس المستوحاة من الطعام

المطربة ليدي جاجا

من يستطيع أن ينسى فستان اللحوم الأيقوني الذي ارتدته ليدي جاجا في عام 2010 في VMA's

العارضة جيزيل بوندشين

جيزيل بوندشين ارتدت زي الأفوكادو الرائع وزوج الخبز المحمص مع زوجها أثناء ظهورهم.

ميريت لايتون

ارتدت الممثلة المراهقة الجميلة ميريت لايتون هو ب زي دونات.

ميندي كالينج


كالينج تعرف بالتأكيد كيفية ارتداء الملابس في المنزل والاستمتاع أثناء القيام بذلك سواء كان ذلك من خلال أفوكادو أو توابل.

كايل ماكلاشلان

أظهر لنا هذه النجم أن العمر ليس له عائق عندما يتعلق الأمر بالملابس بالطريقة التي تريدها عندما أرتدي زي علي شكل سلطة خضراء.

كاتي بيري 


زي نجمة  البوب كاتي بيري تجاوز الخيال وسرق  الاضواء عندما أرتدت زي مستوحي من الطعام بلون برتقالي.


كاتي بيري وتايلور سويفت

وكأنها مزيج وجبة سعيدة، كلا نجمي البوب ​​يبدوان تمامًا كالأطعمة  بملابسهم الشهية عندما ظهرا بمظهر البرجر والبطاطا المقلية ، وبدات النجمتين سعيدتان بارتداؤهما هذه الملابس.
 

كاتي بيري ليدى غاغا تايلور سويفت موضة هوليود ملابس في شكل طعام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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