كل ما تريد معرفته عن «التهاب الأنف التحسسي»

ينتشر خلال أيام الطقس البارد الكثير من المشاكل الصحية، والتي منها مرض يسمى بـ"التهاب الأنف التحسسي"، حيث يتميز بسيلان الأنف والعطس وبعض الأعراض الأخرى.

أكد الأطباء بموقع "healthiest" الطبي، أن هذه الحالة تحدث بسبب تفاعل الجهاز المناعي مع بعض المواد المسببة للحساسية مثل حبوب اللقاح والعفن وعث الغبار، حيث يشار إليها أيضًا باسم حمى القش أحيانًا، فقد تصاب بها عدة مرات على مدار العام أو خلال أوقات معينة فقط.

مسببات الحساسية التي تسبب التهاب الأنف التحسسي:

هناك العديد من مسببات الحساسية المختلفة التي قد تسبب نوبة من التهاب الأنف التحسسي، والتي تشمل حبوب اللقاح من الأعشاب والحشائش والنباتات والأشجار، حيث يعاني الكثير من الأشخاص المصابين بهذه الحالة من رد فعل تحسسي من أمثال العفن وعث الغبار ووبر الحيوانات.

الأطباء قالوا، إنه من الممكن أن تتطور الحالة من مسببات الحساسية المختلفة في المنزل أو في مكان العمل، فعلى سبيل المثال هناك بعض المواد الكيميائية التي يمكن أن تؤدي روائحها أو أبخرتها إلى حدوث النوبات.

أعراض مختلفة لالتهاب الأنف التحسسي:

عند الاستيقاظ في الصباح، تميل إلى العطس مرارًا وتكرارًا أثناء نوبة التهاب الأنف التحسسي، حيث يرافق مع هذا العرض حكة في العين، بالإضافة إلى التهاب بالحلق.

كما يعد سيلان الأنف أحد أعراض التهاب الأنف التحسسي، فعادة ما يكون رقيقًا وواضحًا، على عكس النوع الذي تحصل عليه عندما يكون لديك سيلان في الأنف لأي سبب آخر.

كيفية تشخيص التهاب الأنف التحسسي؟

من المفترض أن يقوم الطبيب بإجراء فحص جسدي روتيني بالإضافة إلى سؤالك عن الأعراض المختلفة التي تعاني منها، مثل ما الذي يجعل المشكلة أفضل أو أسوأ، من أجل تحديد ما إذا كانت بالفعل رد فعل تحسسي أو حالة طبية أخرى.

أحد الإجراءات التشخيصية التي قد يقوم بها الطبيب هو ما يسمى باختبار الجلد حيث يتم حقن كمية صغيرة من مسببات الحساسية في الجلد لمعرفة ما إذا كان سيحدث رد فعل تحسسي، وقد يطلب أيضًا إجراء اختبار معمل يمكن أن يساعد في تحديد نوع المواد التي يمكن أن تسبب نوبة من التهاب الأنف التحسسي.

العلاجات الفعالة لالتهاب الأنف التحسسي

هناك عدد قليل من العلاجات الطبية المتاحة لالتهاب الأنف التحسسي، فقد يصف الطبيب مضادات الهيستامين للمساعدة في التعامل مع أعراض الحالة، بالإضافة إلى مضادات الإحتقان.

وتشمل بعض العلاجات المنزلية الفعالة لالتهاب الأنف التحسسي شرب الكثير من السوائل واستهلاك الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل الحمضيات والخضروات الورقية والجوافة والكيوي.