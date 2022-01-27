مناقشة شهود العيان في دهس قطار لمواطن بالدقهلية

تناقش الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، اليوم الخميس، شهود العيان في واقعة دهس قطار دكرنس - المنصورة مواطن أثناء عبوره من أعلى شريط السكة الحديد.



تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ بمصرع شخص صدمه قطار المنصورة المنزلة.



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شاب يدعى وليد.ه.أ.ح 33 سنة مقيم قرية المرساة التابعة لمركز دكرنس، وتبين مصرعه نتيجة أن صدمه قطار.

وتم نقله لمستشفى دكرنس جثة هامدة، وتم إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى، وجارِ تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

