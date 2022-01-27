الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مناقشة شهود العيان في دهس قطار لمواطن بالدقهلية

قطار
قطار

تناقش الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، اليوم الخميس، شهود العيان في واقعة دهس قطار دكرنس - المنصورة مواطن أثناء عبوره من أعلى شريط السكة الحديد.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ بمصرع شخص صدمه قطار المنصورة المنزلة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شاب يدعى وليد.ه.أ.ح 33 سنة مقيم قرية المرساة التابعة لمركز دكرنس، وتبين مصرعه نتيجة أن صدمه قطار.

 

وتم نقله لمستشفى دكرنس جثة هامدة، وتم إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى، وجارِ تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
 

شهود العيان قطار دكرنس واقعة شريط السكة الحديد مديرية أمن الدقهلية مكان البلاغ

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وائل لطفي

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