«العزيزة إلى قلبي».. شيرين تنعى وفاة جدة حسام حبيب

أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب عن وفاة جدة طليقها المطرب حساب حبيب، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وحرصت شيرين عبد الوهاب على نعي جدة المطرب حسام حبيب وكتبت تدوينة عبر موقع “تويتر” قائلة: "بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم.

وأضافت شيرين: "إنا لله وإنا إليه راجعون ببالغ الحزن ننعى وفاة المرحومة العزيزة إلى قلبي جدتي الغالية؛ "جدة حسام حبيب".