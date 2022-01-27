الخميس 27 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

14 فبراير.. مروان خورى يحيى حفل عيد الحب فى دمشق

مروان خوري
مروان خوري

يستعد النجم اللبناني مروان خوري، لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 14 فبراير المقبل وذلك وسط جمهوره بسوريا احتفالا بعيد الحب العالمي.

ومن المقرر أن يقام حفل النجم مروان خوري داخل أحد الفنادق الكبرى بدمشق عاصمة الجمهورية العربية السورية، ويعد هذا الحفل له في دولة سوريا بعد غياب دام لسنوات.

كما يقدم مروان خوري خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أعماله الغنائية ومنها: "هوا يا هوا" و كل القصايد و مهلا على قلبي وحط النقط ويارب وكمل حياتك وقصر الشوق وبتمون والدلعونا"، وغيرها من الأغنيات الرومانسية التي تتماشى مع أجواء عيد الحب.

 

آخر أعمال مروان خوري الغنائية

وكان النجم اللبناني مروان خوري طرخ الفترة الماضية أغنية تحمل عنوان “أنت كما أنت” وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتعاون مروان خوري في أغنية “أنت كما أنت” مع كل من الشاعر الغنائي سلامة خلفان والموزع الموسيقي اليكساندر ميساكيان، ومهندس الصوت وميكساج وماستر داني خوري وقام مروان خوري بوضع ألحان الأغنية.

 


كلمات أغنية أنت كما أنت

أنت، كما أنت..

 يا هِيامي.. 

يا همسَ الغرام ِ.. 

إليك يامن غمرتَ زوايا قلبي بوِدّكْ.. 

و تربّعتَ عرش الهوى بلطفكْ..

اليكَ..

يا وجدي و كياني..

اليكَ..

يا كَلَفي و بياني.. 

اليك..

أذعَنْتُ الكلماتْ..

و صوّرت الذكرياتْ.. 

و بعثَرت اللحَظاتْ.. 

بحثاً عنك.. أو القليل منك 

ذاك المساء، 

وَجدتك في كل زوايا الغرف.. و لم أجدك انت

وجدتُ صوتَكَ.. عطرَكَ.. ضحكتَكْ..

..إلاّ أنت

و في ذات المساء، 

هزَلت من العناء..

و اخترت البقاء..

بين جدران الماضي..

و لذّة البدايات.. 

و في تلك البدايات 

 وجدتك انتْ.. 

و عَشَقتك انت.. 

و تهلّلت بك انت..

و إخترتك أنت.. 

لتكون بداياتي و نهاياتي معك.. 

أنت، كما انت

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