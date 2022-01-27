«انقطاع الطمث».. تأثيره على الجسم وأبرز علاجاته

تقدر قيمة فاتورة علاجات السوق العالمية لانقطاع الطمث 450 مليار جنيه استرليني من العلاج بالليزر المهبلي إلى الاستراحات بالمنتجع الصحي؛ ولم يكن لدى النساء فيما مضى العديد من المنتجات والخدمات المصممة للمساعدة في حالة انقطاع الطمث؛ ولكن هل الخيارات الجديدة تحسن الحياة أم أنها مجرد علاجات تعود لشركات تبحث عن الربح المالي؟.

متى يحدث انقطاع الطمث وتأثيره على الجس م؟

يحدث انقطاع الطمث عندما تتوقف الدورة الشهرية لدى المرأة ويتوقف المبيضان عن إنتاج كميات كبيرة من هرموني الإستروجين والبروجسترون؛ ويمكن أن يحدث هذا بشكل طبيعي ، بسبب تناقص عدد البويضات عادة ما بين سن 45 و 55 أو يمكن أن يحدث قبل الأوان ، إذا تمت إزالة المبيضين جراحا أو تلفهما بسبب علاجات مثل العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي وفقا لموقع الجارديان.

ويؤثر الإستروجين على الجسم بعدة طرق علي وظائف المخ وكثافة العظام ، ومرونة الجلد، وتزليق المهبل وتوزيع الدهون لذا فإن فقدانه يتسبب في تصرف أعضائنا وأنسجتنا بشكل مختلف.

أبرز علاجات انقطاع الطمث

تمتد هذه العلاجات من الشموع المعطرة لانقطاع الطمث، والمكملات الغذائية لفواصل السبا لانقطاع الطمث ومؤخراً تواجد الليزر لتجديد المهبل أو الإستروجين المتطابق بيولوجيًا ويمكن حتى محاولة تأجيل انقطاع الطمث لعقد بشرط أن تكوني على استعداد لتجميد شريحة من مبيضك في العشرينات من العمر ثم تطعيمها مرة أخرى في وقت لاحق من حياتك.

وعلى الرغم من كون الخبراء الطبيين عالميا سعداء لأن الأعراض الشائعة مثل التعرق الليلي والنزيف الشديد والقلق وانخفاض الرغبة الجنسية تتم مناقشتها بشكل أكثر انفتاحًا ، ويرحبون بتطوير برامج العمل لدعم النساء بشكل أفضل ، فإن البعض يشعر بالقلق من الإندفاع نحو هذه العلاجات؛ فتقول الدكتورة هيذر كوري ، أخصائية أمراض النساء المساعدة في Dumfries & Galloway NHS "بشكل عام إنه لأمر رائع تمامًا أن يتحدث الكثير من الناس عن انقطاع الطمث ، لكنني أعتقد أن الأمر أصبح معقدًا للغاية ، وطبيبًا للغاية ، وتجاريًا للغاية".

العلاجات التعويضية لانقطاع الطمث

بدأ تاريخ العلاج التعويضي بالهرمونات في أوائل الأربعينيات من القرن الماضي ، لكن لم ينتشر استخدام العلاج التعويضي بالهرمونات إلا في الستينيات.

وأشارت الدراسات إلى أن العلاج التعويضي بالهرمونات قد يكون له فوائد أخرى ، مثل الوقاية من هشاشة العظام أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتم تحطيم هذا الوهم في عام 2002 ، مع نشر دراسة مبادرة صحة المرأة (WHI) والتي وجدت أن العلاج التعويضي بالهرمونات يزيد بالفعل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والنوبات القلبية ، وكذلك سرطان الثدي والسكتة الدماغية وعلى الرغم من خطر الإصابة بالقولون والمستقيم أو بطانة الرحم تم تقليل الإصابة بالسرطان وهشاشة العظام وأثارت النتائج الذعر بين العديد من مستخدمي العلاج التعويضي بالهرمونات.