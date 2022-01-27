مصرع طفل دهسته سيارة في الشرقية

لقى طفل مصرعه منذ قليل، أسفل عجلات سيارة نقل، دهسته بطريق إحدى عزب مركز بلبيس، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، بعد أن صدمته سيارة تابعة لإحدى شركات الصناعات الغذائية، وذلك فى عزبة تابعة لقرية انشاص الرمل، دائرة مركز بلبيس، بمحافظة الشرقية، ليلقى الطفل مصرعه فى الحال قبل أى محاولات لإسعافه.

وسادت حالة الحزن والغضب بين اهالى قرية الطفل، وقاموا بالتحفظ على السائق والسيارة لحين تسليمهما للأجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم حيالهما.

تم تحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.