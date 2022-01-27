الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إغلاق قاعة أفراح على كورنيش الجيزة تستخدم مركزًا للدروس الخصوصية

ضبط قاعة افراح مخالفة
ضبط قاعة افراح مخالفة

تمكنت محافظة الجيزة من ضبط قاعة للأفراح على كورنيش النيل بحي شمال الجيزة تستخدم كمركز للدروس الخصوصية خلال الفترة الصباحية وتشهد إقبالا كبيراً من قبل الطلاب الأمر الذي يمثل خطورة كبيرة على السلامة العامة .

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وقد قامت محافظة الجيزة من خلال حي شمال بغلق القاعة ومصادرة محتوياتها والتي شملت حوالي ٤٠٠ كرسي حديد وأجهزة صوت مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشأة المخالفة .  

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وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باتخاذ الإجراءات الرادعة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على العملية التعليمية وأولياء الأمور .

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وتم إخلاء القاعة من الطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعة من أشرف بكر رئيس حي شمال، وسوف تتوالى الحملات لضبط مراكز الدروس الخصوصية وغلقها .

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قاعة افراح مخالفات بالجيزة محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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