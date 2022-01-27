الرئيس اللبنانى يطلب تأمين احتياجات البلدات المحاصرة بالثلوج

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من الجهات المعنية الاهتمام بسكان عدد من البلدات التي حاصرتها الثلوج وتأمين احتياجاتهم الملحة بعد هدوء العاصفة الثلجية التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية وفتح الطرق الرئيسية المقطوعة.

وأكدت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها اليوم، أن عون تابع تطور العاصفة الثلجية التي ضربت لبنان خلال الساعات الماضية والأضرار التي خلفتها في عدد من المناطق اللبنانية، كما تلقى تقارير عن عمل الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية المختصة حول معالجة تداعيات انقطاع عدد من الطرق، لا سيما إنقاذ ركاب احتجزوا في سياراتهم.

جدير بالذكر أن لبنان يشهد طقسًا غير مستقر على مدار الأيام العشرة الماضية تتخللها عواصف ثلجية وأمطار غزيرة ورياح شديدة أدت إلى عزل عدد من البلدات بسبب قطع الطرق نتيجة تراكم الثلوج.

وفي سياق متصل، حذرت مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية من تعرض البلاد بدءًا من بعد ظهر الثلاثاء لعاصفة ثلجية أطلق عليها اسم "هبة"، والتي تحمل معها أمطارًا غزيرة وثلوجًا على مرتفعات متدنية تلامس الـ600 متر، ورياحًا شديدة تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن العاصفة هبة "Hiba" تستمر حتى ظهر بعد غد الخميس حيث تنحسر تدريجيًا وتحل موجة من الصقيع، ويتكون الجليد في المناطق الجبلية والداخلية حتى يوم الجمعة.

وتوقعت الأرصاد اللبنانية أن يسود اليوم طقس غائم جزئيًا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، على أن يتحول تدريجيًا اعتبارًا من المساء إلى غائم جزئيًا فغائم مع اشتداد بسرعة الرياح والتي تصل سرعتها لحدود الـ100 كيلومتر بالساعة في المناطق الشمالية خلال الليل.

وأكدت أنه مع وصول العاصفة الثلجية "هبة" تبدأ الأمطار بالتساقط بشكل متفرق وتشتدّ غزارتها اعتبارًا من فجر الأربعاء، وتكون مترافقة بعواصف رعدية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، وحذرت الأرصاد من تساقط اللوحات الإعلانية وارتفاع موج البحر الذي يصل لحدود الـ5 أمتار.