سامح حسين لجمهوره: «الدنيا مش برد» (فيديو)

يحرص الفنان سامح حسين على التفاعل مع جمهوره عبر صفحاته على موقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر اليوم الخميس، مقطع فيديو من محافظة بورسعيد، داعب فيه الجمهور قائلًا: "الدنيا مش برد".

وشارك “سامح” مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وسخر من برودة الطقس قائلًا: “لكل الناس اللي عمالة تقول الدنيا تلج، لا هو مش تلج خالص، الدنيا تلج قوي قوي قوي”.

وينهي الفنان سامح حسين عروض مسرحيته الجديدة “آخر ليالي” ببور سعيد اليوم الخميس، بعدما حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وكانت المسرحية قد عرضت في عدة محافظات بالوجهين القبلي والبحري، ضمن برنامج وخطة "المواجهة والتجوال"، وهو مشروع يقدمه البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتشرف على تنفيذه فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوي، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات.

ويجسد الفنان سامح حسين دور البطولة فى مسرحية "حلم جميل"، من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح، ومن إخراج إسلام إمام، حيث يجسد دور شاب فى مقتبل عمره يدعى "جميل"، فقير ماديًا غني إنسانيًا، يتعرف على فتاة فقيرة كفيفة يعجب بها وتتوالى الأحداث والمواقف.

"حلم جميل" عن رائعة "تشارلى شابلن" وهو عرض غنائي موسيقي استعراضي، يدور حول شاب صعلوك يجول فى الشوارع، ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، وتُظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم، وتصبح هناك علاقة تكاملية بين الشاب الصعلوك والرجل الثرى.

"حلم جميل" من بطولة سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين، أحمد عبدالهادى، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدى، من تأليف طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على، استعراضات ضياء شفيق، وإضاءة أبوبكر الشريف، ومن إخراج إسلام إمام.