تجديد حبس المتهمين بسرقة خالد الغندور بمصر القديمة

جدد قاض المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شابين، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة هاتف اللاعب السابق خالد الغندور، بمصر القديمة.

وفي وقتٍ سابق، أمر كريم مجدي، وكيل نيابة مصر القديمة الجزئية، بحبس شابين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة هاتف محمول الإعلامي خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، أعلى الطريق الدائري، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغ الإعلامي خالد الغندور، يفيد بأنه أثناء رجوعه من مدينة نصر وأثناء سيره أعلى دائري المعادي، تفاجأ بشخص يفتح باب السيارة ويخطف هاتفه المحمول، ثم قفز على الحاجز واستقل دراجة نارية مع صديقه وفر هاربًا.

وبإجراء التحريات، تم تحديد هوية المتهمين؛ الأول "أ.م" ويبلغ من العمر 25 سنة، والثاني "م.س" ويبلغ من العمر 28 سنة، حيث ارتكب الاثنان الواقعة بأسلوب الخطف.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.