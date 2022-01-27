علاوي: الأوضاع الحالية تتطلب وحدة الصف والحفاظ على الوحدة العراقية

أعلن زعيم ائتلاف الوطنية العراقية ورئيس الجبهة الوطنية المدنية، إياد علاوي، اليوم الخميس، أن الأوضاع الحالية تتطلب وحدة الصف والموقف للحفاظ على وحدة العراق.

وأضاف إياد علاوي في بيان، أن الأخير استقبل في مكتبه ب‍بغداد وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري، وفق لقناة السومرية نيوز العراقية.

وأضاف البيان، أن اللقاء بحث جملةً من المواضيع التي تخص الشأن المحلي وفي مقدمتها تشكيل الحكومة، إذ أكد علاوي أن الأوضاع تتطلب وحدة الصف والموقف للحفاظ على وحدة العراق وسلامة شعبه بعربه وكرده وتركمانه وكل شرائحه”.

وبحسب البيان، أكد علاوي “على ضرورة توحيد البيت الكردي خصوصاً فيما يتعلق بمسألة اختيار رئيس الجمهورية”، مثمنا “المواقف الوطنية للاكراد منذ أيام المعارضة واحتضانهم للمعارضة العراقية آنذاك”.

وكان قد دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، إلى الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة بهدف تلبية متطلبات المواطنين.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء العراقي على هامش لقائه سكان القرى الحدودية مع سوريا في محافظة نينوى، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)

وشدد الكاظمي على أن الوضع الأمني مستقر "وممسوك بقوة"، معتبرا أن ما يتردد عن أن الوضع غير مستقر "مجرد تهويل إعلامي".

ودعا رئيس الوزراء، القوى السياسية إلى سرعة تشكيل الحكومة بما يلبي حاجة المواطنين في كل بقاع الوطن وأراضيه من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه".

يذكر أن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة يتطلب انتخاب البرلمان لرئيس جديد للبلاد حتى يتولى الرئيس تكليف مرشح أكبر الكتل البرلمانية بتأليف الحكومة خلال 30 يوما.

ويشهد العراق توترات سياسية منذ إجراء الانتخابات في ظل احتجاجات لأنصار القوى الخاسرة تخللتها محاولة لاغتيال الكاظمي في نوفمبر 2021.