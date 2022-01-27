إطلاق قافلتين سكانيتين في كوم حماده وإيتاي البارود بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجا و تمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية و المقومات و الاحتياجات لمواطنيها و تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

نظمت الوحدات المحلية لمركزي كوم حماده وإيتاي البارود، بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة 2 قافلة سكانية شاملة تحت شعار " الخِلفة مسؤولية.. شارك فى التنمية "، إحداهما بقرية البريجات بكوم حماده "بمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم الخدمات التالية، الكشف على 370 مواطنا بعيادات " 100 باطنة - 50 أسنان - 70أطفال- تطعيم ضد فيروس كورونا 150"، كما تم ️الكشف على 25 سيدة، و تقديم وسائل تنظيم الأسرة بالمجان وعمل " 15 سونار - 7 لولب" وتقديم المشورة لـ 8 سيدات.

و تم علاج جماعي ورش 350 رأس اغنام ، كما تم رش 78 رأس أبقار و جاموس، وتم عمل ورشة حكي مع الأطفال في بيت الثقافة بالقرية، مع توفير سيارة انابيب بوتجاز تضم 150 أسطوانة بسعر المصنع و سيارة سلع غذائية مدعمه، وتم صيانة 40 عمود و تغيير الكشافات التالفة بعزبة عز الدين، وتم الرد على استفسارات المواطنين واختبار 17 من المتقدمين لامتحان قياس المستوى، وتم تقديم 8 بطاطين و35 قطعة ملابس شتوي و 10 كراتين مواد غذائية، و تم خلال القافلة إلقاء ندوة عن أعياد الشرطة الـ 70 و ندوات تثقيفية في العديد من المجالات

من ناحية أخرى تم تنظيم قافلة مماثلة بقرية كفر مساعد بالوحدة المحلية لقرية صفط الحرية بإيتاى البارود، تم خلالها تقديم الخدمات التالية، توقيع الكشف على 513 من أهالي القرية و 10 حالات علاج علي نفقة الدولة واجراء تحاليل طبية لـ 32 حالة و صرف أدوية مجانية لـ 239 حالة، و تجريع 267 أغنام، و رش 500 أبقار وجاموس واغنام ودواب و 4 باطنة وتناسلية، و 10 طفيليات داخلية و 24 اختبار حمل، و اصلاح 100عمود كهربائيّ، و تم تسجيل 30 شخصا من محو الأمية المتقدمين للامتحان، وتوزيع 120 أسطوانة غاز على أهالي القرية بسعر المصنع .