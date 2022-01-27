الخميس 27 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط موظفين بمحليات الغربية مكنا شخصًا من بناء عقار بدون ترخيص

متهم
متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط موظف بإحدى الوحدات المحلية بالغربية، بتهمة استغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع شخصين "محددين"، وتمكينهم من البناء بدون ترخيص وكذا البناء على الأرض الزراعية بالمخالفة للقانون.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام موظف بإحدى الوحدات المحلية بالغربية - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية باستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع شخصين - مقيمان بذات الدائرة وتمكينهما من القيام ببعض أعمال البناء المخالفة والاستيلاء على جزء من الطريق العام والذي استتبعه وقائع إهدار المال العام بما هو قيمته (3 مليون جنيه) فضلًا عن تربح الموظف المذكور من أعمال وظيفته وتربيح الغير.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

موظف الغربية الوحدات المحلية تربح وزارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

«التخطيط» ترصد تطور تصنيف مصر في مؤشر مكافحة الفساد خلال 10 سنوات

تطور جديد في «امتحان مصطفى محمد»

أمطار متوسطة.. «نوة الكرم» تواصل ضرب الإسكندرية لليوم الثانى

الشناوى يوجه رسالة للجماهير بعد الفوز على كوت ديفوار

«الكهرباء»: ارتفاع تحصيل شركات التوزيع 2.7% بعد التوسع في العدادات مسبقة الدفع

محافظ الإسماعيلية ينعى ياسر رزق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحيا مصر.. الدرس رقم 1 فى الدولة الجديدة

خالد عكاشة

الرئيس الإيرانى فى روسيا الكواليس والطموحات الكبيرة

صفوت البياضي

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ليس آخر متغير

مؤمن المحمدي

أحمد عقل

جلال حمام

كيف تواجه إسرائيل إرهاب متطرفيها؟

ماجد حبته

القمة العربية المقبلة

محمد العسيري

مكتبة فى كل قرية.. معرض فى كل حى!

د.محمد شادي

استهداف شبكة أمان الاقتصاد المصرى

صور

زحام بأول أيام معرض القاهرة للكتاب 2022 (صور)

معرض الكتاب يفتح أبوابه للجمهور

مؤتمر مصر الدولى للترجمة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إغلاق طرق وفيضانات محتملة.. العاصفة «ألفيس» تضرب إسرائيل (فيديو وصور)

برعاية أمريكية.. استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

قصة المعسكر النازى «أوشفيتز»: من ثكنة عسكرية إلى غرف غاز لإبادة اليهود