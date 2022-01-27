ضبط موظفين بمحليات الغربية مكنا شخصًا من بناء عقار بدون ترخيص

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط موظف بإحدى الوحدات المحلية بالغربية، بتهمة استغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع شخصين "محددين"، وتمكينهم من البناء بدون ترخيص وكذا البناء على الأرض الزراعية بالمخالفة للقانون.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام موظف بإحدى الوحدات المحلية بالغربية - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية باستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع شخصين - مقيمان بذات الدائرة وتمكينهما من القيام ببعض أعمال البناء المخالفة والاستيلاء على جزء من الطريق العام والذي استتبعه وقائع إهدار المال العام بما هو قيمته (3 مليون جنيه) فضلًا عن تربح الموظف المذكور من أعمال وظيفته وتربيح الغير.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.