الخميس 27 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمطار متوسطة.. «نوة الكرم» تواصل ضرب الإسكندرية لليوم الثاني

سقوط امطار على الإسكندرية
سقوط امطار على الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، سقوط أمطار على عدة مناطق متفرقة بالإسكندرية تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة في بعض المناطق، وذلك بالتزامن مع العاصفة الشديدة التي تجتاح المحافظة منذ أمس، وأجواء نوة الكرم.

وتعرضت مناطق المعمورة وطوسون شرق الإسكندرية، منذ قليل لسقوط أمطار خفيفة، فيما تساقطت أمطار متوسطة على مناطق العامرية والعجمي غرب الإسكندرية.

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وأوضحت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة الشدة على مناطق  متفرقة بنسبة حدوث من 50-60% تقريبا على أن تخف تدريجيا مع تقدم ساعات النهار، يصاحبها نشاط في حركة الرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من ٢.٥-٣.٥متر.

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وكانت تعرضت  الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح أمس لأمطار غزيرة على كافة أنحاء المحافظة مصحوبة بنشاط للرياح وانخفاض كبير في درجة حرارة الجو وارتفاع الأمواج.

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وأكد اللواء محمود نافع رئيس  شركة الصرف الصحي الإسكندرية على استمرار تمركز السيارات ومعدات الشركة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها.

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وأشار إنه تم رفع حالة الاستعداد وانتشار السيارات من مساء يوم السبت الماضي، للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تمر به محافظة الإسكندرية طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث وصلت الحالة الجوية الصعبة لذروتها أمس الأربعاء، لتصل درجات الحرارة إلى 7 وسرعة الرياح إلى 60 - 70 كم / ساعة، كما ازداد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة من 2-3 درجة، وتراوحت شدة الأمطار من متوسطة  إلي غزيرة في معظم مناطق المحافظة.

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وأضاف نافع أنه رغم صعوبة الحالة الجوية لم يتواني أي عامل بشركة صرف صحي الإسكندرية عن أداء واجبه وتم رفع جميع تراكمات المياه التي أحدثتها شدة الأمطار في أنحاء المحافظة المختلفة ولم تتسبب تراكمات المياه في أي إعاقة مرورية، فضلا عن استئناف أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبئ عن الشنايش والمحطات.

محافظة الاسكندرية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الكرم هيئة الارصاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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