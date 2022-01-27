مواعيد عرض مسلسل «نقل عام» على شبكة «ON»

أعلنت شبكة قنوات ON عن موعد عرض مسلسل "نقل عام" للنجم محمود حميدة، والمقرر عرضه بعد غد السبت 29 يناير الجاري.

مسلسل "نقل عام" من المقرر أن يناقش قضية الانفجار السكاني من خلال شخصية محمود حميدة الذي يلعب دور سائق أحد أتوبيسات النقل العام.

مواعيد مسلسل نقل عام على شبكة on

ويعرض مسلسل “نقل عام” من السبت إلى الأربعاء، على شاشة قناة “ON” العامة فى تمام الساعة الثامنة مساءً وتعاد في تمام الساعة الثانية عشر مساءً وتعاد في تمام الساعة الثانية صباحًا والإعادة الثانية في تمام الواحدة ظهرًا، بينما يعرض على قناة “ON DRAMA” في تمام الساعة العاشرة مساء والإعادة الأولى في تمام الساعة الخامسة صباحًا والإعادة الثانية في العاشرة صباحًا والإعادة الثالثة في تمام الرابعة عصرًا ويتوافر المحتوى كاملًا وبشكل حصري عبر منصة “Watch It” الرقمية، كما تعرض حلقات العمل على شبكة قنوات “mbc 1” يوميًا من الأحد إلى الخميس.

ويواصل أبطال مسلسل “نقل عام” تصويره على قدم وساق للانتهاء من مشاهده بالكامل خلال الفترة المقبلة.

وكثف المخرج عادل أديب من ساعات تصوير العمل بالإضافة إلى قيامه بمونتاج الحلقات الجاهزة بالتزامن مع التصوير حيث انتهى أبطال المسلسل من 80% من أحداثه.

وطرحت شركة فنون مصر عددا من الأفيشات الدعائية للمسلسل خلال الفترة الماضية استعدادا لانطلاق عرضه وحقق البرومو الدعائي للعمل نسبة مشاهدة مرتفعة.

ويسجل مسلسل «نقل عام» التعاون الثاني بين محمود حميدة، والمُنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، مالكة شركة فنون مصر، بعدما قدم معهما مسلسل «الأب الروحي» الجزء الأول منذ خمس سنوات وتحديدًا عام 2017.

أحداث مسلسل نقل عام

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى خلال 30 حلقة، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية، منها الانفجار السكانى، تجارة الأعضاء، الثأر، السوشيال ميديا وخطورة استخدامها بطريقة خاطئة.

أبطال مسلسل نقل عام

«نقل عام» أول تعاون مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة «مجموعة فنون مصر» للمنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبدالعزيز؛ ويعد العمل الأضخم إنتاجيًا، خاصة أنه يضم نخبة كبيرة من النجوم على رأسهم النجم محمود حميدة، سميحة أيوب، سوسن بدر، دينا، أحمد بدير، محسن محيي الدين، نيكول سابا، إيهاب فهمي، ريم البارودى، ميريهان حسين، نور خالد النبوى، محمد محمود عبدالعزيز، وكريم عبدالخالق، وغيرهم.