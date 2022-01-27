«الدواء» تفتح باب التسجيل فى دورة «تداول الأجهزة والكواشف المستوردة»

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية خاصة بإجراءات السماح بتداول الأجهزة والكواشف المعملية المستوردة.

وقالت إنه من المقرر بدء انعقاد المحاضرات يوم الأربعاء الموافق 2-2-2022 بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي، مشيرة إلى أنه يمكن التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://cutt.ly/GI5JK0W

وفى سياق آخر، أعلنت هيئة الدواء المصرية، أمس، عن منح رخصة الاستخدام الطارئ لمستحضر المولونبيرافير، بعد اجتيازه للتقييمات اللازمة للحصول على رخصة الاستخدام الطارئ.

يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية توفير أحدث أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، والحرص على تعميق توطين صناعة المستحضرات الدوائية في مصر.

وأكدت الهيئة أن ذلك تم في أقل من شهر من حصول المستحضر على رخصة الاستخدام الطارئ من الجهات الرقابية العالمية، هيئة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA» وهيئة الأدوية الأوروبية «EMA»، مُعلنة أن المستحضر سيتم تصنيعه محليا من خلال خمس شركات محلية كمرحلة أولي، وسوف يعقبها عدة شركات أخرى مازالت في مراحل التقييم المختلفة.

وأوضحت أن مستحضر المولونبيرافير يعد أول علاج فموي للبالغين المعرضين لمخاطر عالية، كما أن العقار يقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة بمقدار النصف بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مرض خفيف إلى متوسط.

وشددت على أنه سوف يتم حصر تداول العقار داخل المستشفيات فقط، لضمان استخدامه تحت الإشراف الطبي الكامل، ووفقًا للمعايير التي تقرها اللجان العلمية لضمان المتابعة العلاجية المستمرة.

وقالت، إنه بالتعاون والتنسيق المستمر بين هيئة الدواء المصرية ومختلف مؤسسات الدولة وشركاء الصناعة، تكون الدولة المصرية أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط تقوم بإصدار رخصة التسجيل الطارئ للعقار، وتحقق السبق العالمي في تصنيعه محلياً، وذلك يمثل قصة نجاح جديدة للصناعة الدوائية المحلية، والتي تعد ثمرة توفير مناخ رقابي وتشريعي لدعم وتشجيع صناعة الدواء، من خلال التحديث المستمر لقواعد وإجراءات تسجيل الدواء، والحرص الدائم على مواكبة النظم العالمية، وتقديم كل سبل الدعم الفني والإجرائي للشركات، كذلك تطوير آليات العمل الرقابي.