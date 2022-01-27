موقع أمريكى يرشح مصر ضمن أفضل 5 دول أفريقية للزيارة

رشح موقع "أربان ماتر" الأمريكي، مصر من ضمن وجهات في القارة السمراء لقضاء عطلة العمل بشكل لا يصدق.

وقال الموقع: "بالنسبة للأشخاص الذين يسافرون مع أشخاص مهمين آخرين أو أطفال، يجب أن تكون الوجهة المفضلة صديقة للأسرة وآمنة، وأيضًا نظرًا لأنها ستكون عطلة عمل، يجب أن تحتوي على أماكن إقامة على أحدث طراز، ويفضل أن تكون مزودة بمرافق مؤتمرات ووسائل راحة يمكن الاعتماد عليها.

قال الموقع إن مصر هي موطن الفراعنة، وهي مخبأ ثقافي للقصص المثيرة والتاريخ وإنها واحدة من أقدم الحضارات التي عرفها الإنسان مكانًا مثيرًا للزيارة.

من الشواطئ الخلابة إلى الأهرامات المهيبة، توفر المناظر الطبيعية المتنوعة في البلاد فرص استكشاف لا حصر لها.

ومن الناحية المعمارية، تتأثر البلاد بشدة بالتصاميم العربية، كونها دولة ذات أغلبية مسلمة، ومع ذلك هناك العديد من الكنائس والمعابد القبطية، والتي يحمل معظمها تاريخًا مثيرًا للاهتمام، وتعد إجازة العمل في مصر فرصة لتجربة العصور القديمة للبلاد.

وأضاف الموقع: أن مصر وجهة عمل ملهمة للمبدعين بسبب جاذبيتها الهائلة والأهمية التاريخية التي توفرها الدولة.

جنوب أفريقيا

كما رشح الموقع جنوب أفريقيا وقال إنها إحدى الدول في أفريقيا التي تفتخر بشبكة بنية تحتية عالمية المستوى، وتجعلها مناطق الجذب السياحي التي لا تعد ولا تحصى والطقس المثالي والمجتمع العالمي مكانًا مثاليًا لقضاء إجازات العمل.

وتعد زيارة جزيرة روبن فرصة للتعرف على نيلسون مانديلا وتاريخ الدولة في التمييز العنصري من أفضل الرحلات للقيام بها في جنوب أفريقيا، حيث كانت الجزيرة هي المكان الذي تم فيه أسر المناضل الشهير وهي شهادة على صمود الروح البشرية، الجزيرة موقع تراث عالمي ولديها متحف مخصص لروح مانديلا الدائمة.

وسيستمتع عشاق الحياة البرية بلا شك بزيارة حديقة كروجر الوطنية، وهي واحدة من أكبر محميات الألعاب في أفريقيا.

وتمتلك حكومة جنوب أفريقيا تأشيرة عمل وسفر لمدة 12 شهرًا مخصصة للزوار الأستراليين الذين يرغبون في زيارة الدولة في إجازة عمل، يسمح الإعداد للزائر بمتابعة أنواع مختلفة من الوظائف أثناء زيارة العمل، كما أنه يسهل توجههم ودخولهم إلى مناطق الجذب السياحي.