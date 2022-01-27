الخميس 27 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موقع أمريكى يرشح مصر ضمن أفضل 5 دول أفريقية للزيارة

الأهرامات
الأهرامات

رشح موقع "أربان ماتر" الأمريكي، مصر من ضمن وجهات في القارة السمراء لقضاء عطلة العمل بشكل لا يصدق.

وقال الموقع: "بالنسبة للأشخاص الذين يسافرون مع أشخاص مهمين آخرين أو أطفال، يجب أن تكون الوجهة المفضلة صديقة للأسرة وآمنة، وأيضًا نظرًا لأنها ستكون عطلة عمل، يجب أن تحتوي على أماكن إقامة على أحدث طراز، ويفضل أن تكون مزودة بمرافق مؤتمرات ووسائل راحة يمكن الاعتماد عليها.

قال الموقع إن مصر هي موطن الفراعنة، وهي مخبأ ثقافي للقصص المثيرة والتاريخ وإنها واحدة من أقدم الحضارات التي عرفها الإنسان مكانًا مثيرًا للزيارة.

من الشواطئ الخلابة إلى الأهرامات المهيبة، توفر المناظر الطبيعية المتنوعة في البلاد فرص استكشاف لا حصر لها.

ومن الناحية المعمارية، تتأثر البلاد بشدة بالتصاميم العربية، كونها دولة ذات أغلبية مسلمة، ومع ذلك هناك العديد من الكنائس والمعابد القبطية، والتي يحمل معظمها تاريخًا مثيرًا للاهتمام، وتعد إجازة العمل في مصر فرصة لتجربة العصور القديمة للبلاد.

وأضاف الموقع: أن مصر وجهة عمل ملهمة للمبدعين بسبب جاذبيتها الهائلة والأهمية التاريخية التي توفرها الدولة.

جنوب أفريقيا

كما رشح الموقع جنوب أفريقيا وقال إنها إحدى الدول في أفريقيا التي تفتخر بشبكة بنية تحتية عالمية المستوى، وتجعلها مناطق الجذب السياحي التي لا تعد ولا تحصى والطقس المثالي والمجتمع العالمي مكانًا مثاليًا لقضاء إجازات العمل.

وتعد زيارة جزيرة روبن فرصة للتعرف على نيلسون مانديلا وتاريخ الدولة في التمييز العنصري من أفضل الرحلات للقيام بها في جنوب أفريقيا، حيث كانت الجزيرة هي المكان الذي تم فيه أسر المناضل الشهير وهي شهادة على صمود الروح البشرية، الجزيرة موقع تراث عالمي ولديها متحف مخصص لروح مانديلا الدائمة.

وسيستمتع عشاق الحياة البرية بلا شك بزيارة حديقة كروجر الوطنية، وهي واحدة من أكبر محميات الألعاب في أفريقيا.

وتمتلك حكومة جنوب أفريقيا تأشيرة عمل وسفر لمدة 12 شهرًا مخصصة للزوار الأستراليين الذين يرغبون في زيارة الدولة في إجازة عمل، يسمح الإعداد للزائر بمتابعة أنواع مختلفة من الوظائف أثناء زيارة العمل، كما أنه يسهل توجههم ودخولهم إلى مناطق الجذب السياحي.

موقع اربان ماتر الأمريكي مصر قضاء عطلة العمل مصر سياحة السياح في مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

حقيقة ظهور متحورات جديدة من كورونا فى الفترة القادمة

الشناوى يوجه رسالة للجماهير بعد الفوز على كوت ديفوار

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 27-1-2022

موقع أمريكى يرشح مصر ضمن أفضل 5 دول أفريقية للزيارة

«أمطار وصقيع».. تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 27 يناير 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحيا مصر.. الدرس رقم 1 فى الدولة الجديدة

خالد عكاشة

الرئيس الإيرانى فى روسيا الكواليس والطموحات الكبيرة

صفوت البياضي

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ليس آخر متغير

مؤمن المحمدي

أحمد عقل

جلال حمام

كيف تواجه إسرائيل إرهاب متطرفيها؟

ماجد حبته

القمة العربية المقبلة

محمد العسيري

مكتبة فى كل قرية.. معرض فى كل حى!

د.محمد شادي

استهداف شبكة أمان الاقتصاد المصرى

صور

مؤتمر مصر الدولى للترجمة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

هدم سينما فاتن حمامة في المنيل

الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

إغلاق طرق وفيضانات محتملة.. العاصفة «ألفيس» تضرب إسرائيل (فيديو وصور)

برعاية أمريكية.. استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

قصة المعسكر النازى «أوشفيتز»: من ثكنة عسكرية إلى غرف غاز لإبادة اليهود