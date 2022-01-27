«الإحصاء»: 141.3 مليون دولار حجم صادرات مصر لدول الأقيانوسية

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم التبادل التجارى بين مصر ومجموعة دول الأقيانوسية بلغ 738.6 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021، مقابل 710.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بارتفاع قدره 27.8 مليون دولار.

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه حصل عليه "الدستور"، إلى أن الميزان التجارى مع دول الأقيانوسية اتجه لصالح الأخيرة، حيث بلغت صادرات مصر لمجموعة دول الأقيانوسية 141.3 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 220.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 79.1 مليون دولار.

واحتلت أستراليا المرتبة الأولى بأعلى صادرات مصرية لدول الأقيانوسية والتى بلغت قيمتها 133.1 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 214.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 80.9 مليون دولار، كما بلغت صادرات مصر لدولة نيوزلاندا 8.038 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 6.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.782 مليون دولار.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من دول الأقيانوسية ارتفعت إلى حدود 597.3 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 490.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 106.8 مليون دولار.

وجاءت أستراليا فى مقدمة دول الأقيانوسية والتى بلغت واردات مصر منها 452.8 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 325.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 127.4 مليون دولار، يليها واردات مصر من نيوزلاندا والتى بلغت قيمتها 143.5 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 164.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 21.2 مليون دولار.