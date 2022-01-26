«عملوها الرجالة».. نجوم الفن يحتفلون بتأهل المنتخب لربع نهائى أمم إفريقيا (صور)

حرص نجوم الفن على تهنئة المنتخب الوطني، بعد فوزه على نظيره الإيفواري في دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون.

النجم محمد هنيدى؛ كان في مقدمة المهنئين، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أكثر من منشور قائلًا: «مبرووووووووووك لمصر ... فرحان جدًا جدًا ... مستوى فوق الوصف ... من زمان مشفناش منتخب مصر كدة ... مبروك لمصر ومبروك لكل اللاعيبة الرجالة اللي شرفونا ... عايزين التامنة يا رجالة».

كما حرص «هنيدى» على نشر صورة حارس المرمى محمد الشناوي وعلق قائلًا: «شكر خاص للرجالة دي النهاردة

الشناوي عمل اللي ماحدش يصدقه وقدم أداء عالمي.. وأبو جبل كان قد المسئولية ومحسناش بأي تغيير.. شكرًا ليكم ❤❤».

منشور هنيدى

منشور هنيدى

كما حرص النجم الكبير سيد رجب، على تهنئة المنتخب قائلًا: «ألف مبروك لمنتخب مصر ♥️#أمم_إفريقيا».

منشور سيد رجب

ومن جانبه، علق المؤلف والسيناريست الكبير عبدالرحيم كمال، قائلًا: «يا أخي مصر دي فيها شيء لله»، وكتب منشور آخر أثناء المباراة مؤكدًا على مهارة اللاعبين قائلًا: «مصر تلعب مباراة كبيرة في الشوطين الإضافيين أحلى كورة من أول البطولة عاش المصريين».

وكتب الكاتب الكبير فى منشور آخر : «مفيش أهلي وزمالك فيه رجالة مصريين محترفين في حب مصر».

منشور الكاتب عبد الرحيم كمال

وعلقت المؤلفة إنچى علاء، زوجة النجم يوسف الشريف قائلة: «‏أخييييرااا.. الحمد لله.. ألف مبروووك نستاهل وكنا أحسن.. شكرًا لكل اللاعيبة.. مبرووووك لمصر»، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تعليق الكاتبة انجى علاء

أما الكاتب والسيناريست وليد خيرى، فكتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «ده كيروش ابن الإيه شكله هيعمل منتخب جديد تاريخي».

تعليق المؤلف وليد خيرى

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره المغرب فى منافسات ربع نهائي البطولة الإفريقية التى تقام بالكاميرون، بعد الفوز على كوت ديفوار فى دور الـ16 من البطولة.