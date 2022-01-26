الاثنين.. «الإسكندرية لتداول الحاويات» تعتمد توزيع الأرباح على المساهمين

تعتمد شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام توزيع الأرباح على المساهمين الإثنين المقبل.

ووافقت الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالية الماضي المنتهي في يونيو 2021.

وأوضحت الشركة أن العمومية قررت توزيع كوبون نقدي على المساهمين عن أرباح العام المالي الماضي بواقع 78.65 قرشًا.

وصدقت العمومية على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية في 26 يونيو 2021.