الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

لميس الحديدى تشهد منافسة 3 شركات ضمن تصفيات برنامج "الفرصة" (فيديو)

لميس الحديدي
لميس الحديدي

استهلت الإعلامية لميس الحديدي ثاني حلقات التصفيات بعد عودة برنامج "الفرصة في كلمة أخيرة"، مؤكدة أنه يعد أكبر برنامج على الشاشات العربية لرواد الأعمال.

وتابعت الحديدي خلال حلقة اليوم الأربعاء، أنه ليس شرطًا أن يكون الشخص فنانًا أو لاعب كرة حتى يربح المال ويصبح له مستقبل كبير، بل يمكن بابتكار فكرة تمثل حلًا لمشكلة أن يحول الإنسان شركته إلى "ستارتابس" ويحقق أموالًا كثيرة ووقتها سيكون استطاع حل مشكلة تسهم في تنمية المجتمع. 

وشهدت الحلقة منافسة كبيرة بين ثلاث شركات تحلم بتحقيق النجاح وتنمية شركاتها وهى "دكيلو" وهي شركة تضع إعلانات متحركة على السيارات الملاكي والأجرة، و"لايف بوكس" وهي شركة توفر كهرباء ومياهًا بالطاقة الشمسية للمناطق النائية، وشركة "الموقع" وهي منصة إلكترونية ذكية توفر مواد البناء للمقاولين بوقت وجهد أقل. 

وعرضت الشركات الثلاث أمام لجنة التحكيم جودة المنتج وتلقت أسئلة لجنة التحكيم، ثم بدأت جولة ثانية وهي خاصة للحكم على قدرة الشركة على النمو وقدرتها على الوصول إلى الشريحة المستهدفة. 

في جولة حاسمة، اصطفت الشركات لاختبار مدى قدرتها على إقناع المستثمر الكبير الذي يشارك في حلقة اليوم و هو باسل الحيني رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، إضافة إلى مواجهة لجنة الأثر المجتمعي بقيادة بنك الطعام والتي ستمنح إحدى الشركات الثلاث 5% بحسب مقدرتها على التأثير المجتمعي.

جدير بالذكر أن برنامج "الفرصة" هو أكبر برنامج تسابقي لرواد الأعمال من أصحاب الشركات الناشئة و الستارتابس تقدمه لميس الحديدي ويعرض كل أربعاء على شاشة  "ON" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

لميس الحديدى الإعلامية لميس الحديدي كلمة أخيرة مع لميس الحديدي والدة لميس الحديدى الطعام الشركات

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وائل لطفي

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