«عاش يا رجالة».. مصطفى قمر يحتفل بتأهل المنتخب لربع نهائى أمم إفريقيا

أعرب النجم مصطفى قمر عن سعادته بفوز منتخب مصر على نظيره ساحل العاج في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، بدور الـ16 ضمن بطولة أمم إفريقيا وتأهله لدور ربع النهائي من البطولة.

ونشر مصطفى قمر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير وهو يحتفل بركلة اللاعب العالمي محمد صلاح وعلق على الفيديو قائلًا: "مبروك لمصر".

فيما شاهد الملحن والشاعر عزيز الشافعي مباراة المنتخب الوطني برفقة كلٍ من النجم هاني رمزي والشاعر الغنائي تامر حسين والنجم أشرف عبدالباقي، والشاعر خالد تاج الدين أثناء تواجدهم بالمملكة العربية السعودية.

ونشر الشاعر تامر حسين صورة تجمعهم بعد الفوز بالمباراة وعلق عليها قائلًا: "مبروك لمصر عاش يا رجالة من موسم الرياض اتفرجت ع الماتش مع الحبايب والأساتذة الكُبار".

وتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي لكأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، في اللقاء المقام على ملعب جابوما، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر بالتأهل لدور الثمانية



هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني وجميع أعضاء البعثة بالفوز على المنتخب الإيفواري، والتأهل إلى دور الثمانية في منافسات بطولة الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

وخلال اتصال بالبعثة المصرية بالكاميرون فور انتهاء مباراة المنتخب الوطني مع منتخب كوت ديفوار، أشاد وزير الرياضة بالروح المعنوية والأداء الرجولي الذي قدمه اللاعبون اليوم، والذي كُلل بالفوز على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية، والتأهل للدور المقبل من البطولة الإفريقية، متمنيًا التوفيق للمنتخب في مباراته المقبلة أمام المنتخب المغربي الشقيق في دور الثمانية.