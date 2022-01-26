الأربعاء 26 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«عاش يا رجالة».. مصطفى قمر يحتفل بتأهل المنتخب لربع نهائى أمم إفريقيا

مصطفى قمر
مصطفى قمر

أعرب النجم مصطفى قمر عن سعادته بفوز منتخب مصر على نظيره ساحل العاج في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، بدور الـ16 ضمن بطولة أمم إفريقيا وتأهله لدور ربع النهائي من البطولة.

ونشر مصطفى قمر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير وهو يحتفل بركلة اللاعب العالمي محمد صلاح وعلق على الفيديو قائلًا: "مبروك لمصر".

فيما شاهد الملحن والشاعر عزيز الشافعي مباراة المنتخب الوطني برفقة كلٍ من النجم هاني رمزي والشاعر الغنائي تامر حسين والنجم أشرف عبدالباقي، والشاعر خالد تاج الدين أثناء تواجدهم بالمملكة العربية السعودية.

ونشر الشاعر تامر حسين صورة تجمعهم بعد الفوز بالمباراة وعلق عليها قائلًا: "مبروك لمصر عاش يا رجالة من موسم الرياض اتفرجت ع الماتش مع الحبايب والأساتذة الكُبار".

وتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي لكأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، في اللقاء المقام على ملعب جابوما، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر بالتأهل لدور الثمانية


هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني وجميع أعضاء البعثة بالفوز على المنتخب الإيفواري، والتأهل إلى دور الثمانية في منافسات بطولة الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

 

وخلال اتصال بالبعثة المصرية بالكاميرون فور انتهاء مباراة المنتخب الوطني مع منتخب كوت ديفوار، أشاد وزير الرياضة بالروح المعنوية والأداء الرجولي الذي قدمه اللاعبون اليوم، والذي كُلل بالفوز على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية، والتأهل للدور المقبل من البطولة الإفريقية، متمنيًا التوفيق للمنتخب في مباراته المقبلة أمام المنتخب المغربي الشقيق في دور الثمانية.

تامر حسين اشرف عبد الباقي المملكة العربية السعودية الغناء مباراة منتخب مصر الترجي شهير كوت ديفوار هانى رمزى بطولة أمم إفريقيا موسم الرياض مصطفى قمر أمير رجال الملح عزيز الشافعي ملحن عليها خالد تاج الدين النجم مصطفى قمر النجم هاني رمزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

«أمطار وصقيع».. تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة

الشناوى يوجه رسالة للجماهير بعد الفوز على كوت ديفوار

ركلات الجزاء تحسم نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار فى ثمن نهائى أمم إفريقيا

بتألق أبو جبل.. منتخب مصر يتأهل لربع نهائى أمم إفريقيا

موعد مباراة مصر والمغرب القادمة فى ربع نهائى كأس الأمم الإفريقية

«رجالة وأبطال».. كيف احتفل رواد السوشيال ميديا بفوز مصر على كوت ديفوار؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الرئيس الإيرانى فى روسيا الكواليس والطموحات الكبيرة

صفوت البياضي

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ليس آخر متغير

مؤمن المحمدي

أحمد عقل

جلال حمام

كيف تواجه إسرائيل إرهاب متطرفيها؟

ماجد حبته

القمة العربية المقبلة

محمد العسيري

مكتبة فى كل قرية.. معرض فى كل حى!

د.محمد شادي

استهداف شبكة أمان الاقتصاد المصرى

وجيه أمين عبدالعزيز

لماذا يلتزم المصريون أكثر .. في الخارج؟!

صور

مؤتمر مصر الدولى للترجمة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

هدم سينما فاتن حمامة في المنيل

الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

إغلاق طرق وفيضانات محتملة.. العاصفة «ألفيس» تضرب إسرائيل (فيديو وصور)

برعاية أمريكية.. استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

قصة المعسكر النازى «أوشفيتز»: من ثكنة عسكرية إلى غرف غاز لإبادة اليهود