الخميس 27 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد السياحة اليوم: مشاركة قوية للقطاع بمعرض القاهرة للكتاب

معرض القاهرة الدولى
معرض القاهرة الدولى للكتاب

أعلنت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والإدارة العامة للنشر العلمي بالمجلس الأعلى للآثار، بالتعاون مع مصنع كنوز للمُستنسخات الأثرية عن مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٣ والتي تنطلق فعالياتها هذا العام تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل" ويستمر فعاليات المعرض حتى 7 فبراير المقبل وتحل اليونان ضيف شرف هذه الدورة.

قالت د. نجوى متولي، مدير الإدارة العامة للنشر العلمي بالمجلس الأعلى للآثار إن جناح الوزارة يقع فى الصالة الرئيسية، ويضم أحدث إصدارات المجلس، بجانب الإصدارات العلمية المتميزة السابق إصدارها، إضافة إلى عرض للمُستنسخات والنماذج الأثرية من إنتاج مصنع كنوز للمستنسخات الأثرية، لافتة إلى أن الوزارة ستقدم تخفيض ٥٠٪؜ على جميع إصدارات المجلس طوال فترة المعرض وفقا لقرار المجلس.

https://www.dostor.org/3695801

واستقبلت منطقة أهرامات الجيزة، اليوم لاي محمد وزير الإعلام والثقافة والسياحة بدولة نيجيريا والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارته الحالية لمصر، وقد حرص الوزير النيجيري على زيارة منطقة الأهرامات، بالرغم من سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، حيث أعرب عن شغفه برؤية الأهرامات الثلاثة و التي يعتبرها أحد أعظم الأماكن الأثرية في العالم، وأشهر معالم مصر السياحية.

وبعد الانتهاء من زيارتهم لمنطقة الأهرامات، توجه وزير الإعلام والثقافة والسياحة بنيجيريا والوفد المرافق، إلى المتحف المصري بالتحرير، وقام الوزير والوفد المرافق بالتقاط العديد من الصور التذكارية لتسجيل زيارتهم، خاصة بجوار قناع الملك توت عنخ آمون.

https://www.dostor.org/3695861

https://www.dostor.org/3696225
 كما شاركت المتاحف المصرية  في انطلاق معرض القاهرة للكتاب ٢٠٢٢، من خلال تسليط الضوء على أبرز 10 تماثيل للكاتب المصري المعروضة في المتاحف المصرية.

وظيفة الكاتب:
حظيت وظيفة الكاتب عبر العصور بأهمية كبيرة في مصر القديمة، حيث كان من المناصب العليا بالدولة، لما يقوم به من أعمال كبيرة في المعبد والقصر الملكي. احتل الكاتب أيضا منصباً سياسياً، لأنه كان يحفظ الأسرار الملكية. 

وتزخر متاحف مصر بالعديد من تماثيل الكتبة حيث حرص رجال الدولة المصرية القديمة على تصويرهم بتلك الهيئة الراقية دليل على حرص المصريين منذ القدم على العلم ورقي المجتمع.

https://www.dostor.org/3696142

وزارة السياحة والآثار معرض القاهره الدولي للكتاب هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل اليونان وزير الإعلام والثقافة والسياحة بدولة نيجيريا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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